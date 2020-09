Tropical Islands um 135 Ferienhäuser erweitert

Brand

Der Geschäftsführer sprach einführende Worte, der Landrat lobte das Engagement über die Jahre, auch der Wirtschaftsminister war da und gab seine Freude zum Ausdruck. Denn das „Tropical Islands“ hat wieder einmal groß investiert. 20 Millionen Euro waren es diesmal. 135 neue Unterkünfte wurden dafür im Außenbereich errichtet, die Unterbringungskapazität damit deutlich erweitert. Nichts ungewöhnliches eigentlich. Die Geschichte des Tropenparks ist seit seiner Gründung im Jahr 2005 eine Geschichte der ständigen Erweiterung und des ununterbrochenen Wachstums. Aber diesmal stand die Feierstunde, die unter strikter Einhaltung der Corona-Auflagen im Congresszentrum des Tropical-Geländes stattfand, unter anderen Vorzeichen. Sie war keineswegs eine Selbstverständlichkeit, es wäre sogar viel normaler gewesen, wenn sie nicht stattgefunden hätte.

Denn die Erweiterung des Außengeländes, die am Montag gefeiert wurde, fand mitten in der tiefsten Corona-Krise statt. Und für den größten Tourismusbetrieb des Landes Brandenburg war diese Zeit traumatisch, wie Tropical-Islands-Geschäftsführer Wouter Dekkers noch einmal zusammenfasste.

Corona-Monate waren „hart und teuer“

Dekkers erinnerte an den ersten Verdachtsfall, den es bereits im Februar in der Halle gegeben hatte, und der die Beteiligten spüren ließ, wie erst die Lage ist. Mitte März dann habe man sich aus eigenen Stücken und ohne politischen Druck entschieden, den Dom für Publikum zu schließen. Die Schließung währte drei Monate. In dieser Zeit sanken die Einnahmen auf null, die Kosten aber blieben massiv, weil die gut 500 Mann starke Belegschaft entweder weiter präsent sein musste – angefangen von den Gärtnern bis hin zur Werksfeuerwehr – oder aber mit aufgestockten Bezügen in Kurzarbeit war.

„Diese drei Monate waren hart und teuer“, sagte Dekkers. Zwischenzeitlich habe es sogar Probleme mit der Liquidität gegeben. Dennoch habe man das Projekt nicht gestoppt. Zum einen, weil es lange geplant war und man es für wirtschaftlich vernünftig hielt, zum anderen aber auch aus Verantwortung für die beteiligten Firmen, die ebenfalls unter der Krise zu leiden hatten.

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste soll erhöht werden

Während das 66.000 Quadratmeter große „Tropical Islands“ also menschenleer ruhte, wurden die in Holland vorproduzierten Ferienhäuser eines nach dem anderen mit Schwerlasttransportern angefahren und auf das Areal gestellt, das sich rund 500 Meter außerhalb des Doms befindet.

So sehen die neuen Ferienhäuser von innen aus. Quelle: Oliver Fischer

Die Häuser bieten 50 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Zimmer, Küche, Bad, sie sollen 160 Euro pro Nacht kosten und sind ausgelegt für Familien, die gerne mehrere Tage dort zubringen sollen. „Ziel ist es, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von zwei bis drei Tage auf vier bis sechs Tage ansteigt“, sagte Dekkers.

Steinbach : „Erweiterung komplett ohne Fördermittel“

Dafür wurde auch eine neue Rezeption und mehrere kleine Spielplätze gebaut, die Straßen und Wege im Camping-Ressort wurden neu angelegt, in wenigen Tagen soll auch noch ein neues Geschäft eröffnen, das den Urlaubern Waren des alltäglichen Bedarf anbietet. Die Bettenzahl des Tropical Islands wurde so auf knapp 2600 Betten aufgestockt, womit der Tropendom inzwischen inoffiziell zu den fünf größten Beherbergungsbetrieben in Deutschland zählt. Und das alles ohne Fördermittel, wie Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) betonte. Auch das sei nicht selbstverständlich.

Die neuen Bungalows von außen. Quelle: Oliver Fischer

Gelohnt hat sich die Investition zumindest schon, was die Gästezahlen anbelangt. Denn seit Inbetriebnahme der ersten Häuser im Juni habe die Auslastung stets bei 95 Prozent gelegen. „Der Bedarf ist da“, sagte Jörg Steinbach, wobei dem Unternehmen auch in die Hände gespielt habe, dass die Deutschen im Corona-Jahr weitgehend auf Urlaub im Ausland verzichteten und stattdessen die touristischen Angebote im Inland aufsuchten. Die aktuelle Tourismussaison sei durchaus erfolgreich. Bislang sei sie aber noch zu kurz, um alle Tourismusbetriebe mit einem blauen Auge durchs Jahr zu bringen, so Steinbach.

Nächste Erweiterungen bereits in der Schublade

Wouter Dekkers wollte dann aber gar nicht mehr groß über Krisen reden, er wollte lieber Optimismus verbreiten. Pläne für die nächsten Erweiterungen gebe es bereits, sagte er. Es müssten die Wasserrutschanlagen vergrößert werden, das Amazonia-Gelände im Außenbereich des Tropendoms bedürfe ebenfalls einer Erweiterung, und dann könne man auch wieder über neue Unterbringungsmöglichkeiten nachdenken. Bis zu 4500 Betten seien für das Tropical Islands langfristig durchaus realistisch.

Ebenfalls neu: die Rezeption des Camping-Areals. Quelle: Oliver Fischer

Zweifeln müsse man daran nicht, weil nach dem Verkauf Ende 2018 mit der spanischen Parques-Reunidos-Gruppe auch ein finanzstarker Mutterkonzern hinter dem Dom stehe. „Wir feiern heute, dass wir die Krise alle überlebt haben“, sagte Dekkers. „Der heutige Termin ist ein Signal dafür, dass es uns gut geht, und der Standort Tropical Islands gesichert ist. Auch mit Corona.“

Oliver Fischer