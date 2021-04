Dahmeland-Fläming

Als die Corona-Krise im vorigen Frühjahr über Daniel Bosman kam, da dachte er nicht über Risiken nach, über die Bedrohung, die die Pandemie für ihn als Unternehmer darstellte. Die Pandemie sei eine Initialzündung gewesen, sagt er. Der Anstoß, sich auf das zu besinnen, was er schon immer machen wollte. Bosman, damals schon selbstständig, begann noch einmal ganz von null. Er scharte zwei Partner um sich und gründete eine neue Firma mit dem Namen „Our Greenery“, die ihren Sitz in Wildau hat.

Die Firma entwickelt seit Mitte vorigen Jahres Angebote, die man als High-Tech-Kräutergärten fürs Heim beschreiben könnte. Da sind zum einen Tischgärten: kleine, hübsch designte Blumentöpfe für die Fensterbank, in denen sich mit Hilfe eines pflanzlichen Geliermittels und Kräutersaaten übers ganze Jahr kinderleicht Kräuter für die heimische Küche ziehen lassen. Und dann wäre da noch der Raumgarten: Ein Sideboard-großes Möbel, in dem App-gesteuert Salate herangezogen werden. „Erst durch Corona habe ich mich wirklich gefragt, in welches Projekt ich meine Zeit investieren will“, sagt Bosman. Und damit scheint er nicht allein zu sein.

Man könnte zwar annehmen, dass Corona Unternehmensgründer abgeschreckt hat. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Laut Landesstatistik sind in Dahme-Spreewald im vorigen Jahr 996 Unternehmen neu gegründet worden. Das sind nicht weniger als in normalen Jahren. In Teltow-Fläming wurden sogar fast 1400 Unternehmen neu gegründet, ein Anstieg – und so viele wie in keinem anderen Landkreis.

Diese Zahlen überraschen selbst diejenigen, die eng mit dem Thema befasst sind. Katharina Fichtner zum Beispiel, Regionalmanagerin der IHK in Teltow-Fläming, hat das Jahr durchaus als schwierig für Gründer wahrgenommen: „Es gab zwischenzeitlich keine Planbarkeit. Aufträge sind weggebrochen, keiner konnte einschätzen wie sich das Virus ausbreitet. Und die Unternehmen konnten nicht selbst gegensteuern“, sagt sie. Aber andersherum habe es eben auch viele kreative Ideen gegeben. „Die Gründer haben sich schnell auf die Situation eingestellt.“

Katharina Fichtner nennt als Beispiel ein italienisches Restaurant in Kloster Zinna, das von Beginn an auf einen Lieferservice gesetzt hat. Cornelia Bewernick, IHK-Regionalmanagerin in Schönefeld, berichtet von Firmen, die bewusst die Corona-Zeit nutzen, um planvoll Häuser zu renovieren, in denen nach Ende der Pandemie dann optimale Voraussetzungen für einen Hotel- oder Gaststättenbetrieb herrschen. Sie erzählt aber auch von Start-Ups, und von traditionellen Gewerken, in denen die digitalen Möglichkeiten der heutigen Zeit gleich mitgedacht werden. „Es ist viel Kreativität gefragt, und die beobachten wir auch.“

Manchem hat die Pandemie sogar erst den entscheidenden Impuls gegeben. Wie Daniel Bosman. Oder Ulli Häseler. Der hat im vorigen Jahr in Teupitz den Champagnerlieferanten „Champagner and friends“ gegründet. Und zwar eigentlich auch einer Verlegenheit heraus, wie er sagt. „In den vorhergehenden Jahren sind wir regelmäßig in die Champagne gefahren und haben von dort Flaschen mitgebracht, erst nur für uns, dann auch für Freunde“, sagt er. Als das unter Corona nicht mehr ging, habe man kurzerhand eine Firma gegründet, die Flaschen gewerbsmäßig importiert und digitale Verkostungen angeboten. „Dadurch hat sich der Kundenkreis tatsächlich erweitert“, sagt Häseler. „Die aktuelle Lage hilft uns sogar. Denn die Leute achten mehr auf sich und gönnen sich etwas. Das wirkt sich auch auf geschmackliche Dinge wie Champagner aus.“

Marion Schirmer von der Wirtschaftsfördergesellschaft Dahme-Spreewald spricht aber auch von einer neuen Generation von Gründern. „Viele gehen schon mit anderer Grundhaltung heran, sind besser vorbereitet, haben sich länger mit der Gründung beschäftigt“, sagt sie. Sicher hätten auch einige Gründungen abgesagt werden müssen. Aber wenn, dann wurden sie nur verschoben. Auf das laufende Jahr etwa. „Die Nachfrage nach Gründungsberatung war in den ersten drei Monaten schon enorm hoch“, sagt sie.

In manchen Dingen hat die Pandemie den Gründern den Start sogar erleichtert. „Meetings, auch über wichtige Entscheidungen, finden online statt. Das ist deutlich einfacher“, sagt Daniel Bosman. Und es gibt inzwischen auch digitale Beratungsangebote wie die Gründungswerkstatt Brandenburg, ein Onlineportal für Existensgründungen, bei dem Gründer ihre Ideen und Businesspläne übers Netz mit IHK-Beratern durchgehen können.

Das alles ist natürlich noch kein Garant für den 100-prozentigen Erfolg. „Wir haben auch erlebt, dass Gründer nicht durchgehalten haben“, sagt Katharina Fichtner. „Aber es war bislang nicht die Masse.“

