Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus hat Fahrt aufgenommen, ist aber lange noch nicht am Ziel. Zum Schutz auch gegen die Omikron-Variante sollen schnell viele weitere Menschen geimpft werden, das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung.

Für viele stellt sich nun die Frage: Wo und wann kann ich mich jetzt schnell impfen oder boostern lassen? Wir haben hier zusammengetragen, welche Impfaktionen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming es derzeit gibt. Dieser Text wird laufend aktualisiert (Stand: 4. Januar). Wenn hier eine Impfaktion fehlt oder Sie eine Impfaktion organisieren, melden Sie sich gern bei uns (am besten per Mail unter desk.df@maz-online.de).

Kinder-Impfungen in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Für Kinder-Impfungen wenden Sie sich bitte grundsätzlich an Ihren Kinderarzt. Die Kassenärztliche Vereinigung hat zudem eine Liste der Arztpraxen in Brandenburg veröffentlicht, die Kinder impfen.

Danach bieten folgende Praxen in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald auch Impfungen für Kinder an, die keine Patienten in der Praxis sind:

Dipl.-Med. Birgit Augustin, Blankenfelde-Mahlow, Am Bahnhof 4,, 03379-372521 (ab 20. Dezember)

Dipl.-Med. Heike Warda Blankenfelde-Mahlow, Zossener Damm 42 03379-371489 (ab Januar 2022)

Mandy Volknant, Ludwigsfelde, Potsdamer Str. 55 B, 03378-870174

Ulrike Feder, Med. Einrichtungs GmbH Wildau, Wildau Freiheitstr. 98 03375-5256390

Dr. med. Anne-Katrin Woitke/ Dr. med. Konrad Woitke, Lübben, Schillerstraße 29, 03546-278481

Dr. med. Inis Schönfelder, Lübben, Virchowstr. 1 b, 03546-4137

Diese Impfaktionen und Impfstellen gibt es in Teltow-Fläming:

Grundsätzlich wird in vielen Haus- und Facharztpraxen geimpft, allerdings nur mit Termin. Termine vergeben die jeweiligen Praxen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die impfenden Ärzte in Teltow-Fläming.

Impfzentrum Luckenwalde

Das Impfzentrum in der Fläminghalle in Luckenwalde ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können online gebucht werden unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung. Impfungen sind aber auch ohne Termin möglich. Im Impfzentrum Luckenwalde gibt es fünf Impfstraßen, an denen die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht werden.

Boosterimpfungen sind im Impfzentrum ab drei Monaten nach der Zweitimpfung möglich.

Großbeeren

Die Ärzte aus dem Großbeerener Ärztehaus bieten eine Impfaktion ohne Termin am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 12 Uhr in ihrer Praxis, Berliner Straße 32, an.

Ludwigsfelde

Auch im Ludwigsfelder Krankenhaus gibt es täglich außer sonntags die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die Termine mittwochs, donnerstags und freitags können unter www.ludwigsfelde.de/impftermin vereinbart werden. Es sind Erst- und Zweitimpfungen ab 12 Jahren möglich. Booster-Impfungen können inzwischen unabhängig vom Alter (ab 12 Jahren) gebucht werden.

Die buchbaren Zeitfenster sind jeweils für Termine in der Folgewoche freigeschaltet, sobald eine Impfstofflieferung bestätigt wurde. Wie das Rathaus mitteilt, ist das in der Regel mittwochs. Wer einen Termin gebucht hat, wird gebeten, einen ausgefüllten Anamnesebogen (rki.de) mitzubringen.

Seit 18. Dezember wird die Impfstelle im Ludwigsfelder Krankenhaus durch den Landkreis und die DRK-Flüchtlingshilfe verstärkt, sie impfen montags, dienstags und samstags. Die Termine am Montag, Dienstag und Samstag können im Buchungsportal des Landkreises reserviert werden: www.teltow-flaeming.de/corona-impfung

Dahme

Am Donnerstag, 6. Januar, kommt das Mobile Impfteam des Landkreises Teltow-Fläming nach Dahme. Geimpft wird von 11 Uhr bis etwa 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses ohne Termin. Möglich sind Impfungen für Personen ab 12 Jahren.

Oehna:

Am Freitag, 7. Januar, macht das Mobile Impfteam in Oehna Station (nicht wie vergangene Woche gemeldet in Niedergörsdorf). Von 10.30 bis etwa 17 Uhr wird im Feuerwehrgerätehaus ohne Termin geimpft. Möglich machen das der Landkreis, die Gemeinde Niedergörsdorf, die freiwillige Feuerwehr und der Heimatverein Oehna. Bei Bedarf kann ein Fahrservice zum Impftermin vereinbart werden, Tel. 0173-7338480

Am Mellensee

Die ursprünglich für den 30. Dezember geplante Impfaktion des Mobilen Impfteams in der Gemeinde Am Mellensee musste verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Diese Impfaktionen und Impfstellen gibt es in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte.

Impfzentrum Schönefeld

Das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (BER-Terminal 5) istvon Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Geimpft wird ohne Termin. Als Impfstoffe stehen seit dem 10. Dezember sowohl Biontech als auch Moderna zur Verfügung. Allerdings wird der Biontech-Impfstoff ausschließlich für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen bei Menschen unter 30 Jahren eingesetzt. Alle Über-30-Jährigen erhalten Moderna.

Das Impfzentrum befindet sich im Terminalbereich M und kann über den Parkplatz P56 erreicht werden. Den Parkausweis kann man am Check Out gegen einen Ausfahrschein eintauschen.

A10-Center Wildau

Geimpft wird in der Impfstelle im A-10-Center in Wildau. Sie befindet sich im ersten Obergeschoss und ist barrierefrei über die Zugänge Nord und West zu erreichen. Geöffnet ist sie dienstags bis samstags jeweils von 9.30 Uhr bis etwa 17 Uhr, geimpft wird ohne Termin.

Geimpft werden alle ab 12 Jahren. Als Impfstoffe stehen Moderna für Personen ab dem 30. Lebensjahr und Biontech vor allem für Personen zwischen dem 12. und 29. Lebensjahr zur Verfügung. Der Zugang zur Impfstelle erfolgt über ein Warteschlangenmanagement in der Reihenfolge der ankommenden Personen. Betrieben wird die Impfstelle vom ASB im Auftrag des Landkreises.

Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen gibt es einen Impfpunkt in der Paul-Dinter-Halle, Eingang/Zufahrt über die Maxim-Gorki-Straße/Ecke Jahnstraße. Er ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Pro Tag stehen 100 Impfdosen Biontech zur Verfügung. Die Stadt weist darauf hin, dass jeder Besucher seinen Personalausweis und seinen Impfausweis mitbringen muss. Geimpft werden ausschließlich Erwachsene ab 18 Jahren.

Lübben

Der DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald betreibt eine offene Impfstelle in Lübben, im DRK-Zentrum Lübben, Am Ostergrund 20. Sie ist dienstags bis samstags von 8 Uhr bis etwa 12.30 Uhr geöffnet.

Täglich stehen etwa 100 Impfdosen Biontech zur Verfügung. Im Moment erfolgen die Impfungen noch ohne Terminvergabe. Das DRK weist darauf hin, dass dass sich der Wartebereich außerhalb des Gebäudes befindet und nicht überdacht ist. Das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der AHA-Regeln sind Pflicht. Mitzubringen oder vor Ort auszufüllen sind folgende Dokumente: Pdf Anamnese- und Einwilligungsbogen und Pdf Aufklärungsmerkblatt.

Niewitz (Bersteland)

Die Impfstelle der Vincera Klinik Spreewald, Privatklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Van der Valk Allee 2, 15910 Bersteland OT Niewitz, steht seit 14. Dezember allen Impfwilligen ab 18 Jahren zur Verfügung. Öffnungszeiten: Täglich von 10 -16 Uhr für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Anmeldung. Bitte folgen Sie mit Ihrem Fahrzeug der Beschilderung und halten Sie direkt vor der Impfstelle. Bitte warten Sie dort im Fahrzeug, das Personal kommt zu Ihnen.

Tagesaktuell können die Zeiten je nach Impfstoffverfügbarkeit angepasst werden. Verimpft werden die jeweils gelieferten Impfstoffe (solange der Vorrat reicht). Impfwillige ab 30 Jahren erhalten Spikevax von Moderna. Impfwillige bis 29 Jahre und Schwangere erhalten, soweit verfügbar, Comirnaty von Pfizer/Biontech.

Aktuelle Zeiten in Abhängigkeit von der Impfstoffversorgung gibt es auf der Seite der Klinik.

Luckau

Impfstelle im Ärztehaus des Evangelischen Krankenhauses Luckau, Berliner Straße 4, Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 15. 30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 03544 58365 – der Anschluss ist immer Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 16 Uhr besetzt. Mehr Informationen auf der Homepage des Krankenhauses.

Lange Nacht des Impfens am 7. Januar von 16 bis 21 Uhr im Rathaus Luckau. Geimpft wird ohne Termin. Auch Impfungen für Kinder ab 5 Jahren möglich.

Von cas/jap/vb/ver