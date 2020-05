Dahme-Spreewald

Am Wochenende haben sich in der Region mehrere Unfälle mit Personen- und Sachschäden ereignet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagmittag zu einem Fahrradunfall in Groß Köris. Eine 55 Jährige war in der Motzener Straße mit ihrem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Diese mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ebenfalls am Sonnabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in Niederlehme gerufen. Auf einem Supermarktparkplatz wurde am Nachmittag ein Kind bei einem Unfall verletzt. Eine 44 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Parkplatz, dabei übersah sie, dass ein siebenjähriges Kind dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei einem Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, konnten diese aber vor Ort medizinisch versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Am Wochenende wurde zudem ein Wildunfall auf der B 246 vermeldet. Dieser hatte sich bereits in der Nacht zu Mittwoch zwischen Prieros und Gräbendorf zugetragen. Gegen 23.20 Uhr hatte dort ein Reh die Fahrbahn überquert, ein 32 Jahre alter VW-Caddy-Fahrer kollidierte mit dem Tier. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um die Beräumung des vor Ort verendeten Rehs. Das Auto blieb fahrbereit, es entstanden ein Schaden von etwa 1500 Euro.

