Unfälle in Zeesen und Königs Wusterhausen

Zeesen / Königs Wusterhausen

Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karl-Liebknecht-Straße von Zeesen. Dabei waren ein Wohnmobil und ein BMW aneinandergeraten, was rund 2000 Euro Sachschaden verursachte. Die Insassen blieben unverletzt und beide Autos trotz der Beschädigungen fahrtüchtig. Die Ursache für den Unfall soll ein Fehler bei der Vorfahrt gewesen sein. Aus demselben Grund kam es am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß in der Brückenstraße von Königs Wusterhausen. Hier hatte ein Lkw einen BMW gerammt, so dass ein Sachschaden von rund 6000 Euro zu protokollieren war. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Fahrzeuge konnten aus eigener Kraft weiterfahren, nachdem Polizisten den Unfall aufgenommen hatten.

Von MAZonline