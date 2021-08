Waßmannsdorf

Der 21-jährige Fahrer eines VW befuhr am Freitagabend die B 96a in Richtung Schönefeld und missachtete an der Kreuzung Waßmannsdorfer Allee die rote Ampel. Er kollidierte frontal mit einer aus dem Gegenverkehr nach links abbiegenden 55-jährigen Dacia-Fahrerin. Beide Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Von MAZonline