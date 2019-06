Lübben

Am Samstag gegen 8 Uhr ereignete sich auf der B 87 zwischen den Ortslagen Duben und Lübben ein Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Ford Ranger befuhr die B 87 aus Richtung Lübben kommend in Richtung Duben.

Fahrer und Beifahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 49-jährige Fahrer und der 31-jährige Beifahrer mussten mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Feuerwehr musste ausgetretene Schmierstoffe binden

Am Fahrzeug und an dem Straßenbaum entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Da aus dem verunfallten Fahrzeug Treib- und Schmierstoffe austraten, kam auch die örtliche Feuerwehr zum Einsatz. Auch hier ermittelt nun die Kriminalpolizei.

