Groß Köris

Missachtung der Vorfahrt führte am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der B 179 am Abzweig Klein Köris zu einem Unfall. Ein Citroen stieß mit einem BMW-Motorrad zusammen. Der 60-jährige Biker wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Gesamtschaden: etwa 15.000 Euro. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Absicherung des Rettungseinsatzes und zum Abbinden ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten wurde die B 179 bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Mittenwalde: Ohne Kfz-Haftpflicht und ohne Führerschein unterwegs

Polizeibeamte stoppten am Dienstag einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mazda in der Straße An der Feuerwehr wegen fehlender Haftpflichtversicherung. Der 28-jährige polizeibekannte Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem stand er unter Drogen. Ein Test wies auf Cannabiskonsum hin.

Autodiebe treiben Unwesen in Großziethen

In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte in der Lessingstraße, einen Skoda zu entwenden. Sie wurden jedoch gestört und flüchteten. Dagegen gelang der Diebstahl eines Seat von einem Grundstück in der Goethestraße. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem schwarzen Auto ein.

Auto rammt Verkehrsschilder in Schulzendorf

An der Ecke der Ernst-Thälmann-/August-Bebel-Straße kam ein Kleinwagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Verkehrsschilder. Der 81-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, es musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline