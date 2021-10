Staakow

Ein Lkw-Fahrer (23) kam am frühen Montagmorgen auf der A 13 in Richtung Berlin zwischen Staakow und Baruth von der Fahrbahn ab. Er wollte wohl einem Wildtier ausweichen und landete in der Schutzplanke. Etwa 30 Meter der Schutzeinrichtung wurden zerstört. Der 40-Tonner musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Autobahnmeisterei musste ausgelaufenen Diesel binden. Bis gegen 7.15 Uhr gab es Verkehrsbehinderungen und einen Stau.

Von MAZonline