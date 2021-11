Großziethen

In der Straße Alt Großziethen sind am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem Auffahrunfall ein Renault und ein Fiat zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei laut Aussagen der Polizei niemand. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf rund 2000 Euro, sie blieben aber beide fahrtüchtig und konnten ihre Reise aus eigener Kraft fortsetzen.

Von MAZonline