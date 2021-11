Schulzendorf

Rettungskräfte und Polizei wurden Montagmittag zu einem Verkehrsunfall in die Illgenstraße in Schulzendorf gerufen. In Höhe der Schule war aus bislang noch nicht bekannter Ursache ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne und gegen einen Zaun gestoßen. Sowohl der 83-jährige Fahrer als auch eine 52-jährige Mitfahrende hatten dabei Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Von MAZonline