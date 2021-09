Unfall in Schulzendorf: Fahrzeug prallt gegen Baum

Schulzendorf

An der Ecke der Miersdorfer Straße zur Ernst-Thälmann-Straße in Schulzendorf kam am Mittwoch ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 50-jährige Fahrer trug dabei Verletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Auto wurde mit einem geschätzten Sachschaden von rund 15 000 Euro abgeschleppt. Der Autofahrer hatte Drogen konsumiert, ausschlaggebend für den Unfall soll aber ein Wildtier gewesen sein, dass über die Straße gelaufen war. Der Autofahrer habe versucht, auszuweichen.

Von MAZonline