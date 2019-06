Groß Köris

In der Nacht zum Dienstag kam ein Lkw-Fahrer aufgrund eines Reifenschadens gegen 1.40 Uhr mit seinem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Groß Köris und Bestensee nach rechts von der A 13 ab. Dabei wurde die Schutzplanke auf einer Länge von circa 50 Metern beschädigt, wobei der Tank des Fahrzeuges leck schlug und Diesel auf die Fahrbahn lief.

Polizisten stoppen Lkw auf Rastplatz

Der Fahrer stoppte nicht und wurde auf dem Rastplatz „Am Kahlberg“ von einer Polizeistreife angehalten. Durch die Autobahnmeisterei und Feuerwehr mussten umfangreiche Maßnahmen zur Säuberung der Fahrbahn eingeleitet werden, wodurch es stundenlang zu Staus auf der Autobahn kam. Der entstandene Schaden beziffert sich auf mindestens 15.000 Euro. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachtes der Unfallflucht ermittelt.

Zwei Unfälle im Rückstau

Gegen 7.40 Uhr kam es durch den Stau zu einem Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Groß Köris. Zwei Pkw kollidierten und es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 8.30 Uhr kam es in der Auffahrt Bestensee zu einem zweiten Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In diesem Fall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Von MAZonline