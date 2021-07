Potsdam

Am Schwielochsee bei Goyatz (Landkreis Dahme-Spreewald) ist ein Baum auf drei Boote gestürzt, dabei wurde ein Mensch verletzt. Es sei zunächst unklar gewesen, wie viele Personen sich auf den beschädigten Booten befanden, die nahe am Ufer lagen, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Eine verletzte Person wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen seien zunächst vermisst, jedoch außerhalb der Boote unverletzt gefunden worden. Durch den starken Regen sowie den Wind sei die Lage vor Ort auch am Schwielochsee zunächst unübersichtlich gewesen.

Am Sonntag waren zum Teil heftige Unwetter über Brandenburg und Berlin hinweg gezogen. In Berlin meldete die Feuerwehr am Sonntagabend einen wetterbedingten Ausnahmezustand. Insgesamt sei es zu 250 Einsätzen gekommen, bei denen neun Freiwillige Feuerwehren unterstützten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen mit. Im S-Bahnhof Buch stand das Wasser zeitweise kniehoch.

Feuerwehr in Berlin meldet wetterbedingten Ausnahmezustand

Erst kurz nach 23 Uhr konnte die Feuerwehr den Ausnahmezustand beenden. In den meisten Fällen mussten voll gelaufene Keller und überschwemmte Straßen von den Wassermengen befreit werden. Vereinzelt sei die Feuerwehr auch zur Räumung umgestürzter Bäume gerufen worden. Trotz der Vielzahl der Vorfälle sei niemand verletzt worden.

Weitere Gewitter am Montag in Brandenburg und Berlin

Nach den schweren Gewittern am Wochenende kann es auch in den kommenden Tagen in Brandenburg und in Berlin immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Bereits nach einem gebietsweise neblig-trüben Tagesbeginn ziehen stellenweise Schauer über die Länder, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit.

Im Laufe des Tages könne es dann bei Temperaturen bis 28 Grad immer häufiger zu Schauern, Gewittern und örtlichem Unwetter kommen. Dabei seien Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Gewitter auch am Dienstag möglich

Nach einem heiteren Morgen komme es auch am Dienstag im Tagesverlauf erneut zu einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen liegen bei 27 bis 30 Grad. Am Mittwoch müsse den DWD-Meteorologen zufolge bei bis zu 29 Grad ebenfalls mit Wolken und örtlichen Schauern gerechnet werden. Gegen Abend dürfte sich die Wolkendecke über Berlin und Brandenburg dann jedoch auflösen.

Von RND/dpa