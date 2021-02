Königs Wusterhausen

Tulpen, Primeln, Narzissen und natürlich: Rosen. Kurz vorm Valentinstag decken sich viele Menschen in Königs Wusterhausen und Umgebung noch mit Blumen ein. Die Gärtnereien und Blumengeschäfte arbeiten auf Hochtouren.

„Hier wird schon fleißig gebunden“, sagt Julia Butt. Sie ist Auszubildende bei „Pflanzen Kölle“ in Wildau – und hat am Freitag gut zu tun. Die angehende Floristin nimmt Anrufe entgegen, stellt Sträuße und Schalen zusammen und gibt dann die blumigen Kunstwerke heraus. Denn es ist kein Valentinstag wie jeder andere. Wo Kunden sonst durch die Gänge schlendern, an den Blumen riechen, die Farben bestaunen und sich dann für die Schönste entscheiden können, bleibt es diesmal leer im Gartencenter.

Anzeige

Zimmerpflanzen in Coronakrise gefragt

Im Zuge der Coronakrise musste Pflanzen-Kölle Mitte Dezember erneut schließen. Wer Pflanzen, Blumen oder Gartenbedarf möchte, muss vorher bestellen – und kann die Ware dann am Eingang abholen, wie die Filialleiterin Ingrid Maier erklärt. Derzeit seien Frühlingsblüher wie Primeln, Hyazinthen und Narzissen gefragt. „Aber auch Zimmerpflanzen, weil viele im Homeoffice sind“, sagt Maier.

Derzeit sind nicht nur Rosen gefragt. Quelle: Johanna Apel

Und natürlich die Blumen für den Valentinstag: Neben den klassischen Rosen seien auch Tulpen beliebt. Wie andere Blumenhändler steht auch Ingrid Maier derzeit vor großen Herausforderungen: Die Schnittblumen müssen „ins Blaue“ hinein bestellt werden, wie sie sagt. Da die Kunden diesmal nicht vor Ort aussuchen können, müssen Floristen vorab ihren Geschmack treffen. Etwas leichter haben es da die Grünpflanzen im Gartencenter, die nicht so schnell verwelken. Damit auch sie die Coronakrise gut überstehen, sorgen sich die Mitarbeiter weiterhin regelmäßig um sie – genauso wie für die Kleintiere, die auch weiterhin gefüttert und umsorgt werden wollen.

Blumenkauf nur nach Bestellung

Es ist ein Spagat, den die Blumengeschäfte und Gartencenter derzeit meistern müssen: Ware anbieten auf der einen Seite, aber gleichzeitig damit jonglieren, dass nicht alles direkt verkauft wird. Kurz vorm Valentinstag wurde es dann noch mal besonders spannend: Eine Lieferung Blumen blieb auf der verschneiten A10 stecken. „Der LKW kam nicht mehr durch“, sagt Ingrid Maier. Am Ende sei alles noch gut gegangen. Doch es sei weiterhin schwierig, große Bestellungen zu machen – weswegen Gestecke derzeit auch etwas anders ausfallen können. Die Auszubildende Julia Butt ist hingegen schon geübt darin, zu improvisieren: „Man kann Orchideen total schön beschmücken“.

Bei Pflanzen Kölle in Wildau dürfen Kunden nur bestellte Ware abholen. Quelle: Johanna Apel

Das Gartencenter hat täglich von 9 bis 16 Uhr für Abholer geöffnet, auch am Samstag. Bestellungen werden unter der 03375-52360 entgegengenommen, ab dem 1.März außerdem unter www.pflanzen-koelle.de

Rote Rosen sind der Klassiker

Auch im Blumenhaus Wildau bereitet man sich auf den Valentinstag vor. Rote Rosen seien natürlich der Klassiker an dem Tag, sagt Heike Großer. Aber auch andere Frühlingsblumen seien gefragt, so die Floristin. Und bald schon steht ja auch ein weiterer „Blumentag“ an: der Frauentag. Im Blumenhaus Wildau gilt ebenfalls: Wer Rosen, Narzissen, Nelken oder andere Blumen kaufen will, muss vorher unter der 03375-500391 anrufen. Das Blumengeschäft in der Friedrich-Engels-Straße ist zur Abholung übrigens auch am Sonntag, dem Valentinstag selbst, geöffnet.

Lesen Sie auch: Trotz Lockdown: Hier kriegen Sie in Brandenburg Blumen am Wochenende

Für die ganz Spontanen bleibt auch „König’s Floristik“ am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen am Sonntag für Abholer geöffnet. Und natürlich gilt auch dort: Kunden müssen sich vorher telefonisch unter der 03375-202020 melden. Inhaberin Annett Schulz ist derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Valentinstag, dem „Hochtag“, wie sie sagt. Sie setzt dabei auf Frühlingsblumen wie Tulpen oder Freesien. Die klassische rote Rose sei in diesem Jahr hingegen gar nicht so gefragt. „Der Preis ist kräftig gestiegen“, sagt sie. Auf dem Markt in den Niederlanden sei derzeit viel weggebrochen – und die stachlige Schönheit deshalb weniger verfügbar.

Anrufen, bestellen, Blumen abholen

In Teupitz bietet Jörg Krause von der gleichnamigen Gärtnerei in der Gutzmannstraße ebenfalls Blumen für den Valentinstag an. Potenzielle Kunden können sich unter der Nummer 033766-62398 melden.

Und auch in der Gärtnerei Genz in Königs Wusterhausen gilt das gleiche Prinzip: Anrufen und bestellen. Wie die Gärtnerei mitteilt, können Kunden die Ware auch am Sonntag abholen – sofern sie vorher unter der 03375-290157 angerufen haben.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Blumen Oase in Zeuthen laufen die Vorbereitungen für den Valentinstag ebenfalls auf Hochtouren. „Ich bin gerade an den Bestellungen“, sagt die Inhaberin Kerstin Schulze. Die Blumen Oase in der Miersdorfer Chaussee sei im „Werkstattmodus“ sagt sie. Konkret heißt das: Die Blumen werden dort zusammengestellt, Kunden können sie nach einem Anruf unter der 033762-93949 abholen. Und das übrigens auch am Sonntag: Da soll die Blumen Oase bis 12 Uhr geöffnet haben, sagt Kerstin Schulze.

Von Johanna Apel