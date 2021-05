Eichwalde

Hunderte Kilometer legen Veikko Jungbluth und seine Frau jedes Jahr zu Fuß und auf dem Rad zurück. In ihrer Freizeit erkunden sie die idyllischen und interessanten Ecken von Berlin und Brandenburg. Und das schon seit vielen Jahren. 2019 hat er 30 seiner Lieblingstouren bereits in einem Ausflugsführer für Wanderer und Radfahrer veröffentlicht, ein Jahr später folgte ein zweites Buch. Kürzlich hat der Eichwalder nun den dritten Band von „Veikkos Ausflugsführer“ herausgebracht.

Er will die Leute animieren zum Nachradeln

Alle drei eint das Konzept: Viele Bilder von Seen, Wäldern, Sehenswürdigkeiten und schönen Details, eine Karte für den Überblick. Ausschweifende Texte gibt es nicht, dafür einen QR-Code. Damit können die Nutzer des Ausflugsführers den genauen Streckenverlauf und die GPS-Daten der Tour im Netz abrufen. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“, sagt Veikko Jungbluth, der durch die Optik die Leute zum Nachradeln und Nachwandern dieser Touren animieren möchte. Ein Buch könne man einfach genussvoller durchblättern und die Orte schöner präsentieren als im Netz.

Drei Bände mit Ausflugstipps hat Veikko Jungbluth aus Eichwalde bereits veröffentlicht. Das Besondere: Viele Bilder und ein QR-Code, mit dem man sich GPS-Daten direkt aufs Handy holen kann. Quelle: Nadine Pensold

Dabei ist der Eichwalder im Internet schon deutlich länger umtriebig. Veikko Jungbluth hat mit der Seite „Veikkos Archiv“ vor gut zehn Jahren eine Plattform gegründet, auf der mittlerweile mehr als 100 Touren durch Berlin und Brandenburg sowie unzählige Sehenswürdigkeiten und heimatgeschichtliche Dokumente hinterlegt sind. Dazu gehört auch eine App, die als digitaler Stadtführer dient.

Ähnlich wie Wikipedia

Angelegt ist das Ganze ähnlich wie das Internetlexikon Wikipedia. „Die Idee dahinter ist, ein Zentralverzeichnis der Heimatgeschichte zu schaffen“, erklärt der 57-Jährige. Und mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. „Das Projekt ist so angelegt, dass auch Leute aus Bayern oder Hamburg ihre Gegend erkunden und Touren anlegen können“, erläutert Veikko Jungbluth, der beruflich mit historischen Siegel- und Reklamemarken handelt.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinen Ausflugsführern liegt der Fokus aber erst einmal auf der Region Berlin-Brandenburg. Und da er in Eichwalde zu Hause ist, starten oder enden einige Touren in der Gemeinde. Die Region rund um Königs Wusterhausen ist ebenfalls gut vertreten – etwa mit einer Wanderung von der Rundfunkstadt nach Mittenwalde oder einer Radtour von Blankenfelde nach Königs Wusterhausen. Aber auch schöne Strecken in Oberhavel, dem Spreewald, der Uckermark oder in grünen Teilen Berlins sind darin zu finden.

Dritter Teil folgt neuem Muster

Für die ersten beiden Bänden hat Veikko Jungbluth Touren ausgewählt, die sich als Tagesausflug eignen und deren Start- und Zielpunkte Bahnhöfe sind. Der dritte Teil folgt nun einem neuen Muster. Darin stellt er Orte vor, die sich für einen mehrtägigen Aufenthalt eignen und Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung sein können. Sein Augenmerk liegt dabei auf kleinen, noch nicht so bekannten Orten – darunter Zesch am See, Dahme, Märkisch Buchholz, Wriezen, und auch Eichwalde.

In seinem Online-Archiv sammelt Veikko Jungbluth nicht nur Rad- und Wandertouren, sondern auch viele Informationen über Sehenswürdigkeiten und Heimatgeschichte. So dient seine App auch als digitaler Stadtführer. Hier ist ein Ausschnitt der Karte von Königs Wusterhausen zu sehen. Quelle: Screenshot/www.veikkos-archiv.com

Für mich sind das Kleinode, die ich bekannter machen will“, so der 57-Jährige. Wenn mehr Menschen Lust haben, diese Orte zu entdecken, fördere das zum Beispiel auch den Tourismus und die Gastronomie vor Ort und überzeuge vielleicht auch den ein oder anderen zum Umzug aufs Land.

Idee bereits vor der Corona-Pandemie

Die Idee zu diesem Ausflugsführer hatte er bereits vor der Corona-Pandemie. Gerade jetzt zeige sich aber, dass die Entdeckerfreude der Städter im ländlichen Raum gewachsen ist. Das merkt er auch auf seinen eigentlichen Hausstrecken. Etwa rund um Wernsdorf. „Da ist es mittlerweile recht gut bevölkert.“

Veikko Jungbluth und seine Frau mögen es aber lieber ruhiger. Sie haben sich daher im vergangenen Jahr ein Klapp-Tandem zugelegt. Mit diesem Gefährt im Kofferraum fahren sie weiter raus. „Damit ist man unabhängig unterwegs“, sagt der 57-Jährige.

Weitere Informationen Auf der Internetseite www.veikkos-archiv.com findet man kostenlos mehr als 100 Rad- und Wandertouren für Berlin und Brandenburg. 70 davon hat Veikko Jungbluth in seinen bildreichen Ausflugsführern dargestellt. Erhältlich sind diese für je 15 Euro über die Internetseite des Autors oder in diversen Berliner Buchläden. Veikko Jungbluth organisiert zudem regelmäßig Wanderungen und Ausflüge in der Region. Infos zu den Terminen und Treffpunkten gibt es über die Gruppe „Berlin Ausflug“ auf dem Portal meetup.com.

Per Rad erkunden sie weiter schöne Orte und Wege durch die Natur. Und er sammelt bereits Material für die nächsten Ausflugsführer. Zwei weitere soll es noch über Brandenburg geben, verrät er. Dann will er sich auch anderen Reiseregionen widmen.

Von Nadine Pensold