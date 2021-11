Die Maxim Kowalew Don Kosaken geben am 27. November zwei Konzerte in der Region. Um 14 Uhr treten sie in der Begegnungskirche in Schöna auf und um 19 Uhr in der Dorfkirche Groß Kienitz. Auf dem Programm stehen sakrale Gesänge der russisch-orthodoxen Liturgie sowie russische Volkslieder. Quelle: promo