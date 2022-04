Veranstaltungstipps am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Am Wochenende starten viele Veranstaltungsreihen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Die MAZ bietet einen Überblick.

Seminare in de TH Wildau und Musik in der Alten Aula Blankenfelde

Am Freitag hat der Kulturverein das Duo Spätsommer eingeladen. Die Künstler Anett Schramm und Harald Wollenhaupt sind erstmals mit ihrem Programm „Die Welt braucht Lieder“ in der Alten Aula in Blankenfelde zu Gast. Nach abgeschlossener Gesangsausbildung bereiste Harald Wollenhaupt als Solo-Künstler mehr als 35 Jahre weite Teile des gesamten Bundesgebietes. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, ab 18 Uhr können das Museum und die aktuelle Ausstellung besucht werden. Eine Anmeldung ist unter Tel. 03379/374482 oder kultblank@web.de erforderlich.

„Berlin-Mitte, Klosterstraße: Das Gymnasium zum Grauen Kloster – Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ lautet der Titel des Auftaktvortrags des Altphilologen Christian-Friedrich Collatz, mit dem die Wildauer Seniorenseminare am Freitag an der Technischen Hochschule Wildau (TH Wildau) in das diesjährige Sommersemester starten. Auch im 28. Jahr der Vortragsreihe für interessierte Bürgerinnen und Bürger hat Koordinatorin Christa Arlt von April bis Juni viele Referentinnen und Referenten gewinnen können. Von Bauhaus bis Gewässerökologie, vom „Meister des Kristallwachstums“ über den Wandel der deutschen Sprache bis hin zum Deutschen Patent- und Markenamt wird ein bunter Themenmix aus Geschichte, Kunst, Wissenschaft und gesellschaftlicher Entwicklung geboten. Die Veranstaltungen finden im Semester 2022 regelmäßig freitags ab 15 Uhr, normalerweise im Audimax der Halle 17, statt. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

Volksbühne Luckenwalde startet wieder

Am Samstag lädt die Stadt Luckenwalde von 11 Uhr bis 13 Uhr zum feierlichen Eröffnungskonzert der Volksbühnensaison mit der Liveband Matthias Wacker & Friends ein. In seinem aktuellen Programm begibt sich der Saxophonist Matthias Wacker zusammen mit drei Sängerinnen und seiner Band auf eine Reise durch die Welt der Filmmusik aus mehreren Jahrzehnten. Es erklingen Soundtracks wie Solo Sunny, The Rose, Lily was here, über Songs wie: Gabriella’s Lied aus „Wie im Himmel“, Skyfall aus „James Bond“, Second Walz aus „Anna Karenina“, Musik aus „Der Clou“, aus „Evita“, aus „Cats“ bis hin zu „A Star is born“.

Für das leibliche Wohl sorgen lokale Gastronomen vor Ort. Der Eintritt ist frei (Frau Herzog-von der Heide gibt auf eigene Kosten eine Geburtstagsrunde Kultur aus.) Es gelten die aktuellen Regeln zur Covid-19-Pandemiebekämpfung. Die Luckenwalder Volksbühne steht ab April wieder auf dem Boulevard am Volleyballfeld in der Baulücke und ist Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen.

Eine Exkursion des Nabu Luckenwalde/Jüterbog zum Gottsdorfer Torfsee startet am Samstag um 13 Uhr an der Straße „Zum Buschgraben“ in Berkenbrück. Besonderer Fokus wird bei der Wanderung auf die Tierwelt des Oberen Pfefferfließes gelegt. Eine Anmeldung ist unter info@nabu-luckenwalde-jueterbog.de erforderlich (Inklusive Personenzahl und ob Interesse an Kaffee, Kuchen und Getränke besteht) oder per Tel. 033733/60 54 25.

Auftakt für den Musiksommer in Blankensee

Unter neuer musikalischer Leitung startet die Saison des Blankenseer Musiksommers in wenigen Tagen: Am Samstag ist um 17 Uhr das Orchester der Deutschen Streicherphilharmonie in der Johannischen Kirche im Waldfrieden zu Gast. Es ist das jüngste Spitzenorchester Deutschlands. Erst zwischen 11 und 20 Jahre alt, spielen sie schon auf den großen Bühnen und bei Festivals wie etwa im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder in der Kölner Philharmonie, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern oder bei Young Euro Classic in Berlin.

Als Ort intensiver musikalischer Jugendbildung ist das junge Spitzenensemble eine Wiege des engagierten und qualifizierten Berufsmusikernachwuchses für Spitzenorchester und Solistenkarrieren. Viele ehemalige Mitglieder spielen inzwischen in namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Sächsischen Staatskapelle Dresden oder dem Metropolitan Opera Orchestra New York.

Auf dem Programm zum Konzert in Blankensee stehen Werke von Benjamin Britten, Béla Bartók, Antonín Dvoák und viele andere. Nachdem beim letzten Konzert im vergangenen Oktober der langjährige Leiter der Konzertreihe Erhard Marek verabschiedet wurde, liegt die künstlerische Leitung des Blankenseer Musiksommer jetzt in den Händen von Sebastian Nichelmann-Barski. Tickets sind online unter www.blankenseer-musiksommer.org oder an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert findet in der Johannischen Kirche, Waldfrieden 52, in Blankensee statt.

„Live in Lu“ findet am Sonntag im Klubhaus Ludwigsfelde wieder statt. Zed Mitchell und seine Band möchten ab 21 Uhr Blues- und Rockliebhaber begeistern. Es werde wieder Zeit, Klangteppiche auszurollen, gemeinsam musikalisches Kopfkino zu genießen und die Ohren zu verwöhnen, heißt es in der Ankündigung. Das Ende 2020 als CD und im Januar 2021 als Schallplatte erschienene Album des Musikers trägt den Namen „Route 69“. Angelehnt an die legendäre Route 66, fährt Zed Mitchell mit diesem Album die musikalischen Stationen seines Lebens ab. Auf dem Konzert werden die Songs des Albums gespielt. Karten für das Konzert gibt es auf www.live-in-lu.de, bei Reservix und unter der Telefon 0177/4 81 56 68.

