Dahmeland-Fläming

Am Wochenende lockt die Region wieder mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen. Darunter Konzerte, Lesungen und Führungen, Künstlergespräche, Ausstellungen und noch vieles mehr.

Zeuthen. Eine Lesung gegen das Vergessen findet anlässlich der 75 Jahre seit dem Ende des zweiten Weltkrieges am Freitag um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Güterboden, Goethestraße 26b, in Zeuthen statt. Gelesen werden Erfahrungen aus „zweiter Hand“. Frank Zemke ist der Sohn des Autors Helmut Zemke und wird aus dem Buch seines Vaters, „Der Mann mit dem Kneifer“ vorlesen. In diesem Buch werden vier Erzählungen vereint. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Reservierung per E-Mail gebeten an bibliothek@zeuthen.de.

Die Toughest Tenors werden mit Jazz, Blues und Balladen am Freitagabend ab 20 Uhr im Stadttheater Luckenwalde auf der Studiobühne auftreten. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Das Berliner Jazzquintett hat sich der authentischen Musik der 50er und 60er Musik verschrieben. Es spielen Bernd Suchland und Patrick Braun an den Tenorsaxophonen, Dan-Robin Matthies am Piano, Lars Gühlcke am Kontrabass und Ralf Ruh am Schlagzeug. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es in der MAZ-Ticketeria Luckenwalde und in der Touristinformation in Luckenwalde.

In Jazz, Blues und Balladen fühlen die Toughest Tenors sich zuhause. Quelle: PROMO

Dahlewitz. Die nächste Führung in der Sternwarte Dahlewitz findet am Freitag um 19 Uhr statt. Dann spricht auch Christiane Fiola in einem Vortrag zum Thema „Die Himmelsscheibe von Nebra“. Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste bisher bekannte konkrete Himmelsdarstellung. Die Menschen dieser Zeit verfügten über ein exzellentes Wissen über den Sternenhimmel. Empfohlen wird der Vortrag für Teilnehmer ab 12 Jahren.

Am Mellensee. Die Bücherfreunde laden zur ersten Veranstaltung nach der Sommerpause ein. Gerhard Engel stellt den Roman „Metropol“ von Eugen Ruge vor. Der Autor des viel diskutierten und verfilmten Romans „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ schildert in seinem neuen Buch das Schicksal seiner kommunistischen Großeltern. Sie überlebten zwischen Angst und Überzeugungstreue den stalinistischen Terror in der Sowjetunion der dreißiger Jahre. Die Zusammenkunft findet Freitag um 19 Uhr im neuen Domizil der Bücherfreunde statt: Morada Hotel, Zossener Str. 76, Am Mellensee.

Der Tag der Kraniche , Pittiplatschs neues Abenteuer und ein Waldspieltag am Samstag

Wünsdorf. Am Samstag findet ein Künstlergespräch zur aktuellen Sonderausstellung im Museum des Teltow statt. Unter dem Motto „ Kurt Robbel – zwischen Leinwand und Politik“ wird im Wünsdorfer Museum gegenwärtig eine Sonderausstellung gezeigt, die sich dem Maler Kurt Robbel (1909-1986) widmet. Er lebte von 1936 bis zu seinem Tod in Mahlow, war von 1953 bis zu seiner Emeritierung Dozent und Professor an der Berliner Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst und ist mit zahlreichen Preisen für sein Schaffen geehrt worden. Robbel hinterließ ein vielfältiges künstlerisches Werk. Zu den Schülern von Kurt Robbel zählte von 1953 bis 1958 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee auch der Rangsdorfer Maler und Grafiker Ronald Paris. Er wird am Samstag um 14 Uhr im Museum in der Wünsdorfer Schulstraße 15 für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Im Sinne der Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Gäste jedoch begrenzt und eine Teilnahme nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 03 37 02/6 69 01 möglich. Die Ausstellung selbst kann bis zum 29. November jeweils samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung auch zu anderen Zeiten besucht werden.

Luckenwalde. Der Gitarrist Vicente Patiz gastiert wieder in Luckenwalde. Am Samstag um 19.30 Uhr kann man ihn in der Johanniskirche erleben. Der Multi-Instrumentalist schafft mit Gitarren, Didgeridoo, Perkussion und einer für ihn entwickelten 42-saitigen Harfengitarre eine große Bandbreite an Klängen. Da die Sitzplätze für das Konzert begrenzt sind, sollten Interessierte die Karten rechtzeitig an der Abendkasse erwerben.

Wanninchen. Am Samstag ist Kranichzeit in Wanninchen. Am Tag der Deutschen Einheit können ab 14.30 Uhr Naturfreunde sich am kleinen Kranich-Markt im Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen erfreuen. Gefeiert wird der Tag rund um die „Vögel des Glücks“, die auf ihrer Reise in den Süden Länder und Grenzen überwinden. Auf dem Gelände des Natur-Erlebniszentrums kann man an mehreren Ständen Spannendes über die langbeinigen Trompeter erfahren und selber kreativ werden. Am Abend können dann wieder Kraniche bei ihrem Einflug in ihre Schlafplätze beobachtet werden. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 03 5 44/55 77 55.

Christoph Hübner im Glasstudio im Museum Baruther Glashütte. Am Samstag wird hier ein Vortrag zur Forschung der Treuhandanstalt gehalten. Quelle: Barbara Schmidt

Glashütte. Einen Vortrag zum Thema „Forschung zur Geschichte der Treuhandanstalt: Die Transformation der ostdeutschen Glasindustrie“ hält Georg Goes am Samstag um 15 Uhr in der Galerie Packschuppen in Glashütte. Georg Goes leitet als Historiker das Museum und Glasstudio Baruther Glashütte. Sein Vortrag führt allgemein in die aktuellen Forschungen zur Treuhandanstalt und die Quellenlage im Bundesarchiv ein. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

Diedersdorf. Ein Puppentheaterstück mit dem Titel „Pittiplatsch – so ein Zirkus“ wird im Schloss Diedersdorf am Samstag um 10.30 Uhr und 13 Uhr aufgeführt. Buddelflink hat Geburtstag und alle Freunde wollen ihm eine Zirkusvorstellung schenken. Kinder und Junggebliebene sind zu den Aufführungen eingeladen. Auf der Bühne sind die Originalpuppen aus dem Fernsehen zu sehen. Karten gibt es unter www.SchlossDiedersdorf.de oder der Blankenfelder Buchhandlung.

Kloster Zinna. Eigentlich sollte sie bereits im Frühjahr diesen Jahres stattfinden, die „ Mercedes-Benz S-Klasse“-Ausfahrt. Nun kommen die Autofreunde mit ihren glänzenden Limousinen am Samstag um 11 Uhr nach Kloster Zinna, um im Hotel und Restaurant Kloster Zinna eine Rast einzulegen. 20 Fahrzeuge mit zum Teil historischen Baujahren wurden bisher angemeldet. Luckenwalde. Eltern mit Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren können am Samstag von 9.15 bis 11.15 Uhr am Waldspieltag teilnehmen. Treffpunkt ist das Elstal am BMX-Trail/Skater-Parkplatz in Luckenwalde. Von dort geht’s direkt in den Wald. Die Waldtour ist kinderwagengeeignet. Es werden viele kleine Spiele gespielt. Um eine Anmeldung wird gebeten beim Familienzentrum Plus in Luckenwalde unter 03371/ 4 03 22 13 sowie Fz.plus@drk-flaeming-spreewald.de.

Groß Köris. Das Kabarett Märkwürdig ist am Samstag um 16.30 Uhr und um 19 Uhr mit seinem Programm „Rummelbummel“ zu Gast in der Pension Schwalbennest. Reservierungen unter Tel. 03 37 66/6 29 40.

Gräbendorf. Mit Rangern durch den Naturpark Dahme-Heideseen geht es am Samstag von 8 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Kiez am Hölzernen See. Kinder können auf der Tour viel über den Wald und die Tierwelt lernen. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 03 37 68/5 01 18.

Am Sonntag gibt es vier abwechslungsreiche Musikveranstaltungen

Rangsdorf. Am Sonntag wird die Vier-Seen-Wanderung in Rangsdorf mit einer Strecke über 13 Kilometer angeboten. Auf der Strecke liegen die Zülowseen, der Nymphensee, der Kiessee und der Rangsdorfer See. Start der Wandertour ist um 9.30 Uhr am Netto-Parkplatz in der Kienitzer Straße/ Ecke am Stadtweg, es wird ein Startgeld erhoben. Aufgrund der aktuellen Situation sind Voranmeldungen notwendig, entweder telefonisch unter Tel. 03 37 08/44 50 40 oder per E-Mail an info@wanderungen-rangsdorf.de

Königs Wusterhausen. Der Kulturbund Dahme-Spreewald e.V. präsentiert gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Königs Wusterhausen das Konzert mit Jaspar Libuda und seinem neuen Musikprogramm „Das Buch der Träume“. Am Sonntag um 16 Uhr beginnt das Konzert in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen, Kirchplatz. Der Kontrabass ist für den Berliner Bassisten und Komponisten Jaspar Libuda das „Größte“ der Streichinstrumente und sein Kommunikationsmittel. Er hat sich dem gewaltigen Instrument verschrieben und überrascht seine Zuhörer, indem er den Kontrabass zu einem Soloinstrument macht mit Klangfarben, die an Cello, Perkussion und Gitarre erinnern. Karten gibt es unter anderem in der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 0 33 75/29 36 67.

In der Gitarrennacht am Samstag in Luckenwalde wird Solokünstler Vicente Patíz auftreten. Quelle: PROMO

Wünsdorf. In der „Orgel Plus“-Reihe der Wünsdorfer Kirche ist am Samstag um 17 Uhr der Trompeter Hannes Maczey zu Gast. Die Veranstaltung findet in der Straße Am Kirchplatz 11 in Wünsdorf statt. In seinem Programm „Trompetengeschichte“ vereint er die bekanntesten Melodien für Trompete des Barock und stellt dazu die Eigenheiten des Instruments unterhaltsam vor. Begleitet wird er von Andreas Kaiser mit barocken Orgelwerken ergänzt. Der Eintritt ist frei. Mehr unter Tel.: 033703/ 72 16.

Trebbin. Unter dem Titel „ Trebbin im Wandel – 30 Jahre Deutsche Einheit“ präsentiert der Trebbiner Heimatverein e.V. mit Unterstützung der Stadt Trebbin am Sonntag von 14 bis 17 Uhr eine Ausstellung.

Großziethen. Eine Ausstellung mit handgeschöpften Papierarbeiten von Marie Luise Zahnke und Gemälden und Holzskulpturen von Mattiesson eröffnet am Sonntag um 13 Uhr auf dem Kunsthof in Großziethen.

Senzig. Zu einer Wanderung in und um Senzig sind Interessierte am Sonntag um 10 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist auf dem Edeka-Parkplatz in Senzig. Die Wanderung geht über eine Länge von acht Kilometer.

Königs Wusterhausen. Kaffeeklatsch mit Musik gibt es bei der 60plus-Party mit Uta Carina am Sonntag ab 15 Uhr. Veranstaltungsort ist der Saal in der Finanzhochschule, Schillerstraße 6. Karten dafür gibt es unter Tel.0 33 75/ 20 25 15.

Trebbin. Die letzte Sonntagsorgel der diesjährigen Veranstaltungsreihe findet am Sonntag in der St. Marienkirche in Trebbin statt. Los geht es um 16 Uhr. Gesa Korthus spielt an der 2-manualigen Sauer-Orgel Werke von Mendelssohn, Lefébure und Georg Böhm. Dazu werden herbstliche Texte vorgetragen.

Klasdorf. Im Bahnhof Klasdorf zieht am Sonntag um 16 Uhr der Jazz ein. Es spielen Michael Scheunemann am Altsaxophon, Julian Gretschel an der Posaune, Sebastian Wittstock am Klavier und Klaus Axenkopf am Kontrabaß. Das Quartett spielt eigene Originale sowie einige Adaptionen großer und kleinerer Helden des Modern Jazz. Das Konzert findet draußen unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln statt, aus diesem Grund sind die Plätze für das Publikum begrenzt. Eine Voranmeldung ist nötig unter der E-Mailadresse info@bahnhof-klasdorf.de oder Tel. 01 51/68 13 52 24.

