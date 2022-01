Prieros-Heidesee

Seit Mittwochvormittag sucht die Polizei nach dem 15-jährigen Tyler H., der aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Prieros verschwunden ist, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hieß. Der Jugendliche leidet unter einem gesundheitlichen Problem und einer geistigen Behinderung, so dass eine Gefährdung gegeben ist.

Der vermisste Tyler trug schwarze Kleidung

Tyler ist etwa 1,70 Meter groß und ausnehmend schlank bis dünn. Der 15-Jährige trägt einen dunkelblonden Kurzhaarschnitt und war zuletzt mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze und schwarzen Jogginghosen bekleidet. Darüber hinaus trug er schwarze Sportschuhen der Marke „Kangaroos“. Vermutlich hat er zwei große Einkaufstüten mit Schultergurt bei sich.

Die Polizei fragt: Wer hat den Jugendlichen seit Mittwoch gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Mit Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefon 03375/27 00 oder an jede andere Polizeidienststelle. Nutzen Sie bitte auch das Bürgerportal im Internet.

Von MAZonline