Friedersdorf

Gastgeber der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der 2. Heideseer Herbspartie am Sonntag waren Arndt und Sylvia Conring vom Naturhof Heidesee. Die Idee zu einer Herbstpartie hatte im letzten Jahr Gerald Bernhardt vom Kräuter- und Naturhof Kolberg. Mit Unterstützung des Gewerbevereins Heidesee, pro agro und des Tourismusverbandes Dahme-Seenland wurde sie ins Leben gerufen.

Akteure der Heideseer Herbstpartie. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Sind wir im letzten Jahr mit 19 Gastgebern gestartet, sind es heute über 40, die ihre Türen öffnen und einen Blick hinter die Kulissen des Landlebens bieten“, freute sich Aaron Backhaus, Vorsitzender des Gewerbevereins Heidesee. „Was sie hier in der Region auf die Beine stellen, ist großartig und nachahmenswert. Wir werden sie immer wieder dabei unterstützen“, sagte Kai Rückewold, Geschäftsführer von pro agro. Hier werde nicht nur gezeigt, was Brandenburg ist, man könne es auch kennenlernen, wenn man wolle.

Wandern mit Eseln vom Naturhof Heidesee

Bei der Vielzahl der Gastgeber war es ratsam, sich einen Überblick zu verschaffen, wo man hingehen möchte: Zum Beispiel zur Fischerei Aurora, die einen Einblick in die Netzarbeit des Fischers gewährte, zum Brotsommelier Holger Schüren, dem in seiner kleinen Backstube über die Schultern geschaut werden durfte. Oder man ließ sich beim Event & Catering Bindower Dorfkrug mit Fingerfood verwöhnen oder unternahm mit den Heideseer Eseln eine Wanderung.

Gast der Herbstpartie war Vizelandrätin Susanne Rickhoff. Sie freundete sich mit Purzel vom Naturhof Heidesee an. Quelle: Gerlinde Irmscher

Allein auf dem Naturhof gab es jede Menge zu erkunden. So stellte Sylvia Conring vor, was es mit dem mobilen Freiland-Hühnerstall auf sich hat. Imker Holger Ackermann erklärte, wie das mit den Bienenvölkern ist, und der Rassegeflügelverein Friedersdorf zeigte Tauben und Hühner. Knifflig wurde es beim Ratequiz „Feldfrüchte“. Da musste Nicole Endrijonas Tochter Elisabeth helfen, welches Korn zu welchem Halm gehört. Ganz Mutige konnten auch Traktor fahren. „Die Herbspartie ist eine gute Sache für Groß und Klein“, so Cindy Majewski.

Von Gerlinde Irmscher