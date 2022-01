Viele Pendler in Dahme-Spreewald: Das sind die Folgen für die Kommunen

Dahme-Spreewald

Um fünf Uhr morgens beginnt in Schönefeld der Schichtwechsel. Diejenigen, die in der Gemeinde wohnen, stehen auf, duschen, trinken Kaffee, setzen sich ins Auto und fahren zur Arbeit: raus aus Schönefeld, nach Berlin. Auf dem Weg dorthin kommen ihnen die anderen entgegen: Die außerhalb wohnen aber in Schönefeld arbeiten. Es sind Tausende. Gegen neun Uhr ist der Austausch abgeschlossen und die Gemeinde hat ein völlig anderes Gesicht: in derselben Kulisse, tummelt sich neues Personal. Ab 16 Uhr, zum Feierabend, geht dann geht alles wieder von vorne los, nur anders herum.

In Dahme-Spreewald wird gependelt, was das Zeug hält. In den vergangenen vier Jahren sind die Pendlerzahlen im Landkreis wieder um zehn Prozent gestiegen, mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer pendelt ein oder aus – aber Schönefeld nimmt noch einmal einen Sonderstatus ein. Die Flughafengemeinde ist die Einpendler-Kommune schlechthin. Das belegt die aktuelle Pendlerstatistik der Agentur für Arbeit.

Pendler verstopfen Gemeindestraßen

Während knapp 7000 Menschen morgens die Gemeinde verlassen – die meisten davon Ex-Berliner, die ihren Lebensrhythmus kaum verändert haben – kommen im Gegenzug fast 17.000 Menschen von außerhalb zum Arbeiten an den BER, zu Ikea, Höffner, Dachser und wie die großen und kleinen Arbeitgeber in der Gemeinde alle heißen. Die Zahl derer, die gleichzeitig in Schönefeld wohnen und arbeiten, ist hingegen verschwindend gering. Und das ist ein Problem, sagt Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos).

Natürlich ist die große Zahl der Einpendler ein untrügliches Zeichen für die Wirtschaftskraft der Gemeinde. Es sind die Arbeitskräfte von außerhalb, die Schönefeld ihre ungeheuren Steuereinnahmen sichern. Aber sie verstopfen auch die Gemeindestraßen. „Wir sehen jetzt schon lange Staus. Teilweise muss man rund um den Flughafen morgens bis zu einer Stunde mehr Zeit einplanen“, sagt Christian Hentschel.

30.000 Autos mehr für Schönefelder Hans-Grade-Alle erwartet

Und der Bürgermeister weiß, dass das immer noch nur der Anfang ist. Mit 40.000 bis 60.000 weiteren Arbeitsplätzen rechnet man in Schönefeld in den nächsten Jahren. Und es ist utopisch, zu glauben, dass die Mehrzahl davon mit Leuten besetzt wird, die im Ort wohnen. „Die Pendlerströme, die da auf uns zukommen, bereiten uns als Kommune großes Unbehagen“, sagt er.

Der BER schafft tausende Jobs für tausende Pendler nach Schönefeld. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Allein für die Hans-Grade-Allee, die zentrale Verkehrsader von Schönefeld-Nord, werden dann 30.000 Autos mehr pro Tag erwartet. Schon jetzt bricht aber zu Stoßzeiten am Knotenpunkt zur Autobahn immer wieder Chaos aus. „Wir arbeiten daher mit Nachdruck an der Entlastungsstraße Transversale“, sagt Hentschel. Im Gespräch ist zudem eine weitere Straße in Schönefeld-Nord, die langfristig der Entlastung des Knotenpunkts dienen soll.

Schulzendorf: Hohe Kosten, kaum Steuereinnahmen

Das sind Pendlerprobleme, wie sie auch Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke kennt – aber aus anderer Perspektive. Auch bei Mücke ist es so, dass fast die gesamte arbeitende Bevölkerung morgens den Ort verlässt. 95 Prozent der Schulzendorfer arbeiten außerhalb, so viele wie nirgends sonst in LDS. Viele von ihnen stehen morgens auch im Stau – allerdings weniger direkt im Ort, sondern erst in Waltersdorf. Im Gegenzug kommt aber kaum jemand rein, weil es im Ort kaum nennenswerte Wirtschaft gibt – was die Lage strukturell erschwert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Normalerweise ist eine Gemeinde ein Siedlungsgebiet, in dem Menschen leben und arbeiten. Es bildet sich ein System, in dem Warenverkehr innerhalb des Ortes bleibt. Das ist ein gesundes Gemeindesystem“, sagt Mücke. Schulzendorf hingegen ist das Gegenteil davon. Die Menschen wohnen dort, nutzen Kitas und Schulen, sie arbeiten aber woanders. „Ein solches System ist finanziell schwer zu stemmen“, sagt Markus Mücke. Denn die Gemeinde hat hohe Infrastrukturkosten aber kaum Einnahmen aus der Gewerbesteuer. „Dadurch werden wir finanziell immer am Tropf des Landes hängen.“

Königs Wusterhausen setzt auf Ausgleich

Genau das will Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) für ihre Stadt möglichst nicht dauerhaft. Und für die größte Stadt im Landkreis stehen die Chancen gar nicht schlecht. Zwar überwiegen auch in KW die Auspendler, was den Druck auf die soziale Infrastruktur spürbar erhöhe, sagt sie. Aber es gibt immerhin auch 800 Arbeitgeber im Ort, was dazu führt, dass auch 6000 Menschen in den Ort hineinpendeln und dort Gewerbesteuern erwirtschaften. „In dieser Hinsicht wollen wir noch einen Ausgleich schaffen“, sagt Wiezorek. Das heißt: Wirtschaft ansiedeln. Gewerbeflächen sind dafür genügend vorhanden – die Vermarktung ist eines der größeren Ziele der kommenden Jahre.

Landrat fordert schnellen Ausbau von A13

Klar ist aber auch, dass dafür das gesamte Verkehrsnetz an den Bedarf der Pendler angepasst sein muss – und da macht sich Landrat Stephan Loge (SPD) vor allem Sorgen um die Anbindung aus dem Süden. Denn traditionell kommen viele Pendler aus dem Spreewald-Raum nach Königs Wusterhausen und Schönefeld, aber die großen Infrastrukturprojekte, die diesen Pendlern zugute kommen sollen, dauern zu lange. Für das zweite Eisenbahngleis in Richtung Cottbus ist jetzt ein Baustart 2027 anvisiert. „Viel zu spät“, sagt Loge. Und der dreispurige Ausbau der A13 ist vorerst verschoben. Die Einwohnerzahl im Landkreis wird aber weiter steigen, das steht außer Frage. Und damit auch die der Pendler.

Von Oliver Fischer