Vierter Todesfall durch Corona in Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat den vierten Corona-Toten zu beklagen. Am Sonntag verstarb ein 75-jähriger Mann im Evangelischen Krankenhaus in Luckau, teilte die Kreisverwaltung nach einer Telefonkonferenz des Krisenstabs am Montag mit. Der Covid-19-Patient habe unter Vorerkranungen gelitten, Vize-Landrätin Susanne Rieckhoff sprach den Angehörigen ihr Beleid aus: „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen des Verstorbenen, denen ich mein tiefstes Beileid ausspreche und bei denen meine Gedanken sind.“

Jetzt 145 bestätigte Fälle im Landkreis

Am Montag gab es im Landkreis Dahme-Spreewald 145 bestätigte Covid-19-Fälle. Drei sind in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung, alle anderen zuhause in Quarantäne. Nach wie vor die meisten, nämlich 41, werden in Königs Wusterhausen verzeichnet. In Lübben waren es 18, in Zeuthen 16, in Schönefeld zwölf, in Mittenwalde elf, im Amt Schenkenländchen neun, in Heidesee und Wildau jeweils sieben, im Amt Unterspreewald fünf, im Amt Lieberose/ Oberspreewald vier, in Eichwalde, Schulzendorf, Luckau und Bestensee je drei, in Märkische Heide zwei und in der Gemeinde Heideblick ein Fall.

Königs Wusterhausener hielten sich weitgehend an die Regeln

Die Königs Wusterhausener hielten sich an den Ostertagen weitgehend an die Auflagen zum Schutz vor Infektionen. Tiergarten und Schlosspark waren am Sonntag trotz des guten Wetters leer, das gleiche galt für den Strand in Wernsdorf. Und auch auf der Bahnhofstraße waren keine größeren Menschenansammlungen zu sehen. Nur vor den Eisgeschäften bildeten sich teilweise Schlangen, in denen aber die Abstandsregeln größtenteils eingehalten wurden.

22 Polizeieinsätze im Kreisgebiet

Die Polizei berichtete am Montag, dass sie im Kreisgebiet zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, zu 22 Einsätzen im Zusammenhang mit Covid 19 und der Eindämmungsverordnung gerufen wurde. In 16 Fällen habe sie Personen zum Verlassen eines bestimmten Ortes aufgefordert. Diese seien der Aufforderung auch nachgekommen.

Von Carsten Schäfer und Gerlinde Irmscher