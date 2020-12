Dahme-Spreewald

Aufgrund von Vogelgrippefällen hat der Landkreis Dahme-Spreewald auf Anordnung des Landes eine Aufstallungspflicht für Geflügel bekannt gegeben. Die Allgemeinverfügung der Amtstierärztin sieht vor, dass im Landkreis unverzüglich in ausgewiesenen Risikogebieten die Aufstallung von Geflügel durchzuführen ist. Das Aufstallungsgebot gilt ab dem 12. Dezember unter anderem für die Gemeinde Bestensee mit dem Ortsteil Pätz, die Gemeinden Groß Köris, Königs Wusterhausen mit den Ortsteilen Diepensee, Niederlehme, Senzig, Zeesen und Zernsdorf, Mittenwalde mit Gallun, Motzen und Schenkendorf, Heidesee mit den Ortsteilen Blossin, Kolberg, Streganz und Wolzig, Münchehofe, Lieberose mit Blasdorf, Doberburg, Goschen, Lieberose und Trebitz, Jamlitz und Schwielochsee. Die Haltung der Vögel muss in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtungen erfolgen. Damit sind Vorrichtungen gemeint, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Wildvögel und Wildvogel-Einträge gesicherten, dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen. Der Landkreis weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass Geflügelbestände von Geflügelhaltern beim Veterinäramt des Landkreises zu melden sind. Allen Geflügelhaltern wird dringend empfohlen, ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder unter Schutzvorrichtungen zu halten. Wenn ein vermehrtes Wildvogelsterben in der Natur zu beobachten ist, solle das ebenfalls gemeldet werden. Infos zur Geflügelpest gibt es unter https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest.

Von MAZonline