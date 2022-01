Geflügelpest in Brandenburg - Vogelgrippe in LDS: Tierärzte kontrollieren Stallpflicht in den Betrieben

Nach mehreren Vogelgrippefällen gilt für Geflügel wieder eine Stallpflicht. In LDS sind 2,8 Millionen Tiere betroffen. Auf die Produktion in der Region hat die Geflügelpest bisher keinen Einfluss.