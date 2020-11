Halbe

Zum Volkstrauertag am Sonntag gab es eine zentrale Kranzniederlegung des Landkreises Dahme-Spreewald auf dem Waldfriedhof in Halbe. Vertreter des Landkreises, der Städte und Gemeinden, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge legten in stillem Gedenken Kränze nieder.

Vize-Landrätin Rieckhof : Volkstrauertag drückt die Pflicht aus, den Frieden zu wahren

„Millionen Opfer beider Weltkriege aber auch aktuelle Kriegsgeschehnisse sowie Gewalt- und Terrorverbrechen unserer Zeit rufen dazu auf, dass wir uns aktiv für Frieden und Gerechtigkeit einsetzten. Durch den Volkstrauertag wird unsere Pflicht, den Frieden zu wahren ausgedrückt und zugleich Hoffnung auf Versöhnung erhalten“, sagte Vizelandrätin Susanne Rieckhof. Eine Blume, ein Kranz oder einfach nur das stille Gedenken in den Kirchen, an den Kriegsgräbern und Denkmälern bewahre die wichtige Erinnerung an die Friedensarbeit, denn „Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“.

Zentrale Veranstaltung des Landkreises in Halbe zum Volkstrauertag Quelle: Gerlinde Imscher

„Hat Corona alles andere überstrahlt und brauchen wir noch einen Volkstrauertag?“, diese Frage stellt Pfarrer Jürgen Behnke an den Beginn seiner Ansprache. Volkstrauertag, damit verbunden habe sich die Überzeugung: Nie wieder Krieg oder wie es Willi Brand es etwas realistischer formuliert habe: Von Deutschen Boden dürfe nie wieder Krieg ausgehen. „Angesichts des Verhaltens der Menschen angesichts Corona frage ich mich, ist die Überzeugung nie wieder Krieg in unserer Gesellschaft genug verankert? Treten wir für eine Gemeinschaft der Völker in der Welt ein, in der Platz für jeden Einzelnen ist? Oder wird in den nächsten Jahren die Vorstellung „Mein Land zuerst!“ Weiter an Boden gewinnen?“, fragt Jürgen Behnke.

Er habe das Glück gehabt, noch keinen Krieg mitmachen zu müssen. Und er stelle sich vor, wenn er dereinst einmal im Himmel sitze, manche denken da auch an die Wolke sieben, dass er dann die Gewissheit habe, es habe keinen Krieg für ihn gegeben. „Und dafür lohnt es sich schon, gute Werte nicht aus den Augen zu verlieren, dafür lohnt es sich schon, sich im Hier und Jetzt für den Frieden und die Gerechtigkeit zu engagieren“, so sein Appell.

Pfarrer Jürgen Behnke bei seiner Ansprache zum Volkstrauertag auf dem Waldfriedhof in Halbe. Quelle: Gerlinde Imscher

Corona habe viele Werte in Frage gestellt, so der Pfarrer weiter. Es habe positiv gesehen fragen lassen, was uns wichtig sei, habe uns aber auch gezeigt, dass uns wichtige Werte schnell egal sein können, wenn wir uns in Bezug auf die Krankheit einen Vorteil damit erhoffen. Es sei wichtig darüber nachzudenken und zu überlegen, was unsere Werte seien, was uns wichtig sei, sagte Behnke.

Von Gerlinde Irmscher