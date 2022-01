Dahme-Spreewald

Heidesees Bürgermeister Björn Langner (BfB) hat eine Vorahnung. „Ich glaube, die nächsten drei bis vier Wochen werden für unsere Kitas ziemlich hart“, sagt er. Die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. Wenn die Inzidenzen deutlich steigen, drohen Erzieherinnen auszufallen, auch bei den Unter-5-Jährigen könnten die Infektionsraten in nie dagewesene Höhe schnellen. Als Arbeitgeber fühle er sich verantwortlich, sagt Langner.

Am Montag machte der Bürgermeister deshalb eine Tour durch die Einrichtungen seiner Gemeinde. Er überbrachte Neujahrsgrüße – und jeweils einen Korb voll mit Obst und Gemüse: Bananen, Äpfel, Ananas, Mohrrüben, Paprika für Kinder und Erzieher gleichermaßen. Die Botschaft: Viel Gesundheit und Kraft für die nächste Phase der Pandemie. Und etwas Gesundes zu essen für eine kleine Verschnaufpause, bei der man vielleicht nicht über das Kommende nachdenken muss.

Grundstimmung in Heideseer Kitas nach wie vor positiv

Björn Langner hatte auch seine Kita-Fachberaterin Anette Schmiczik dabei, die in regelmäßigem Austausch mit den Erzieherinnen und Erziehern steht. Sie beobachtet eine nach wie vor positive Grundstimmung in den Einrichtungen. „Aber zwei Jahre Pandemie gehen natürlich nicht spurlos an den PädagogInnen vorbei“, sagt sie. Monate ohne Zusammenkünfte und Dienstberatungen, dazu der hohe Mehraufwand durch die Hygienevorschriften und die Sorge um die eigene Person. „Das macht etwas mit den Männern und Frauen. Aber bislang meistern sie es mit Bravour und sie gehen auch mit der aktuellen Situation sehr professionell um. Sie sind auf steigende Zahlen vorbereitet“, sagt sie.

Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald bei 637

Am Dienstag hat der Landkreis auch den nächsten Hinweis darauf bekommen, dass die Welle kommt. Das Landesamt für Gesundheit meldete 306 neue Infektionen für den Landkreis. Es waren Nachmeldungen vom Wochenende dabei. Dennoch: So viele Neumeldungen an einem Tag gab es seit Wochen nicht mehr. Die Inzidenz stieg auf 637. Betroffen waren offenbar wieder viele Kinder zwischen 5 und 14 Jahre. In dieser Altersgruppe schnellte die Inzidenz von einem Tag auf den anderen von etwa 1200 auf gut 1600 in die Höhe.

Der Landkreis hat auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 341 an. Seit Beginn der vierten Welle Anfang September sind 90 Personen im Landkreis an oder mit Corona verstorben.

Von Oliver Fischer