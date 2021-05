Schenkenländchen

17. Mai 1971: Es ist 12.35 Uhr, als die erste Meldung über einen Brand im Gebiet der Oberförsterei Hammer eingeht. Die Abteilung Feuerwehr des Volkspolizeikreisamtes König Wusterhausen wird benachrichtigt, dass sämtliche Feuerwehren der rund um den Brandherd liegenden Gemeinden und die Berufsfeuerwehr ausrücken sollen. Das Feuer entwickelt sich rasant. Bald ist klar: Das wird ein Katastrophenbrand.

„Da waren mehr als 300 Hektar mit überwiegend jungem Kiefernbestand betroffen“, berichtet Tim Ness, der heutige Leiter der Oberförsterei Hammer. Die Brandursache wurde klar festgestellt: „Auslöser war damals Munition“, so Ness. Dass die riesigen Waldgebiete noch immer nicht von Munition aus dem 2. Weltkrieg beräumt sind, ist für ihn bis heute „das eigentliche Problem“: Immer wieder werden dadurch Brände verursacht.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr pflanzen Blumen am Gedenkstein Quelle: Gerlinde Irmscher

Als am 17. Mai 1971 Katastrophenalarm ausgelöst wird, werden auch Armee-Einheiten angefordert, unter anderem aus Wünsdorf von der Sowjetarmee. Der zuerst im Revier Buchholz-Löpten bemerkte Brand breitet sich immer schneller aus Richtung Flugplatz Halbe, militärische Einrichtungen sind stark gefährdet. Im Einsatz sind hunderte Brandbekämpfer von Feuerwehren aus den Kreisen Königs Wusterhausen und Zossen, von der NVA, der Roten Armee, vom Wachregiment des Ministeriums für Staatssicherheit, Forstleute und zivile Helfer. Eine 2,5 Kilometer lange Schlauchleitung bringt das Löschwasser aus Halbe, eingesetzt werden Wasserwerfer, Kübelwagen und Traktoren.

Ein junger Soldat starb bei dem Brand

Bei der Katastrophe stirbt ein junger Sowjetsoldat. Ob er durch Munition oder im Rauch ums Leben gekommen ist, sei bis heute nicht geklärt, so Tim Ness. Ein Gedenkstein zwischen Halbe und Märkisch Buchholz erinnert an den Mann und den fatalen Brand. Alexander Jakowlew wurde nur 19 Jahre alt.

Gedenkstein für den jungen Sowjetsoldaten. Quelle: Gerlinde Irmscher

Aufgestellt wurde der Gedenkstein an der Bundesstraße B179 bereits ein Jahr nach der Katastrophe. Zunächst übernahm die Forstverwaltung die Pflege dieses Ortes. In den letzten 15 Jahren kümmerten sich Detlef Tillack, der als 16-Järiger bei der Brandbekämpfung dabei war, und seine Frau Ilona aus Märkisch Buchholz darum. Aus Altersgründen sprach er den ehemaligen Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Märkisch Buchholz, Ronny Schaarschmidt, an, ob die Pflege nicht etwas für die FFW beziehungsweise Jugendfeuerwehr wäre. So wurde durch Mitglieder der Einsatzabteilung die Umgrenzung wieder in Ordnung gebracht, der Gedenkstein abgekärchert. Das Amt Schenkenländchen unterstützte beim Materialkauf, die neuen Pfeiler kamen von der Oberförsterei Hammer. Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr, die sich auch um dem Jüdischen Friedhof in Märkisch Buchholz kümmern, pflanzten am Sonntag gemeinsam mit Jugendwartin Melanie Hohmann Blumen. Nachdem sie damit fertig waren, gab es für sie noch ein besonderes Erlebnis.

Ein Zeitzeuge schilderte seine Erinnerungen

Oberförster Martin Krüger war gekommen, um zu berichten, wie er den Brand erlebt hat. Er war damals Revierförster. Gespannt lauschten sie seinen Ausführungen. „Wir saßen gerade im Garten beim Mittagessen, als in Märkisch Buchholz die Sirene ertönte. Unmittelbar später klingelte das Telefon“, erinnert sich der 80-Jährige. Auf seinem Moped mit einem Spaten auf dem Rücken machte er sich auf den Weg. Auf einem zweieinhalb Hektar großem Kahlschlag war das Feuer ausgebrochen. Nach 20 Minuten brannten bereits 20 bis 30 Hektar der umliegenden Waldfläche.

Letztlich hatte das Feuer auf 318,20 Hektar Waldfläche gewütet, eine Größe von rund 350 Fußballfeldern. „Es hat unheimlich geknackt, so dass man das Gefühl hatte, Krieg sei ausgebrochen. Plötzlich hörten wir ein Rauschen, das wir nicht gewohnt waren. Das Feuer zog über unsere Köpfe hinweg. Da galt es, sich in Sicherheit zu bringen.“ Er erinnert sich an die Einweihung des Gedenksteines am 27. Mai 1972, zu der auch die beiden Brüder von Alexander Jakowlew gekommen waren: „Ich durfte Ehrenwache stehen, und es waren bewegende Momente. Ein junger sowjetischer Soldat hat sein Leben für den deutschen Wald gelassen.“ Dies sei auch heute noch zu würdigen. Deshalb freue er sich, dass sich nun junge Menschen engagieren, das Denkmal in Ehren zu halten.

Martin Krüger war 1971 beim Waldbrand im Einsatz. Quelle: Gerlinde Irmscher

Auch Tim Ness lobt den Einsatz der Kinder und Jugendlichen für den kleinen Gedenkort: „Das hat mich ganz toll gefreut“, sagt er und betont generell über die Feuerwehrleute in der Region: „Sie sind so engagiert!“

Von Karen Grunow und Gerlinde Irmscher