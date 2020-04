Märkisch Buchholz

In einem Wald bei Märkisch Buchholz hat es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr einen Waldbrand gegeben. Insgesamt 2000 Hektar Waldboden standen dort in Flammen, berichtete die Leitstelle der Feuerwehr. Feuerwehren aus dem Amt Schenkenländchen waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen. Gegen 16.20 Uhr war der Einsatz beendet.

Von MAZonline