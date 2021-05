Wildau

Auf dem Waldfriedhof in Wildau gibt es einige bemerkenswerte Gräber. Da ist die Ehrengrabstätte mit Holzkreuz zur Erinnerung an 44 umgekommene Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Frankreich, Italien und Polen. Dort sind auch 60 Menschen begraben, deren Identität nach dem Absturz der Iljuschin (IL 62) bei Königs Wusterhausen nicht mehr eindeutig zugeordnet werden konnte. Es war das schlimmste Flugzeugunglück auf deutschem Boden. Am 14. August 1972 starben dabei 156 Menschen.

Willi Stoph, damaliger Vorsitzender des Ministerrates der DDR, hielt damals eine Trauerrede. Was viele nicht wissen, auch der 1914 in Berlin geborene SED-Politiker hat auf dem Waldfriedhof Wildau seine letzte Ruhe gefunden. Von 1964 bis 1989 war er Vorsitzender des Ministerrates, mit dreijähriger Unterbrechung in den Siebzigerjahren, in denen er Staatsratsvorsitzender war. Er starb am 13. April 1999 in Berlin.

Beate Dikow trugt die Urne

„Ich habe damals seine Urne getragen“, erinnert sich Beate Dikow, die bis heute als Friedhofsgärtnerin bei der Gemeinde arbeitet. Sie erzählt, dass sehr viele Leute zur Beerdigung kamen. Sicherheitshalber und in Erwartung vieler Trauergäste hatte die Gärtnerin eine zweite Schale Sand aufgestellt – das Werfen einer Hand Erde versinnbildlicht das gemeinsame symbolische Schließen des Grabes und die Vergänglichkeit des Körpers – aber eine reichte dann doch aus.

Dikow weiß noch, dass neben alten Bekannten aus dem Zentralkomitee auch Carl Eduard von Schnitzler an der Beerdigung teilnahm. Dieser starb übrigens in Zeuthen und wurde auf dem Eichwalder Friedhof beerdigt. „Stophs Mutter war in einem Wildauer Altersheim untergebracht. Sie stammte aus Ragow oder Deutsch Wusterhausen, genau weiß ich das nicht. Sie fand den Wildauer Friedhof schöner als den auf ihrem Dorf und wollte deshalb hier begraben werden“, weiß Ortschronistin Irmgard Hornung.

Letzte Ruhe neben der Mutter

Willi Stoph wiederum wollte bei seiner Mutter Meta die letzte Ruhe finden. „In der ersten Zeit habe ich Besuchern auf dem Friedhof das Grab gezeigt. Irgendwann rief mich seine Frau an und sagte, dass sie das nicht wünsche“, so die 84-jährige Ortschronistin. Sie erinnert sich, dass bei Stophs Beerdigung dessen Frau Alice ebenfalls nicht wollte, dass die vielen Trauerkränze alle auf einem Platz liegen und deshalb auf dem Urnenfriedhof verteilt wurden, um die Aufmerksamkeit nicht zu sehr auf die Grabstelle zu lenken. Seit zehn Jahren liegt nun auch Alice Stoph auf dem Waldfriedhof an der Seite ihres Mannes.

Von Heidrun Voigt