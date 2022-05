Mittenwalde/Bindow

Nach zwei Jahren Pause konnte am Samstag der Mittenwalder Karnevals Verein Rot-Weiss-Grün (MKV) zu seiner 3. Mittenwalder Walpurgisnacht einladen. Es waren nicht wenige, die auf die Festwiese am Pulverturm kamen, unter ihnen viele kleine Hexen und Geister, die den Platz belebten.

Walpurgisnacht mit Hexensuppe und frischen Waffeln

Die beiden jungen Moderatorinnen der Walpurgisnacht Mittenwalde. Quelle: Gerlinde Irmscher

Das Bühnenprogramm des MKV konnte sich sehen lassen, voran das neue Nachwuchs-Moderationsteam: Die beiden elfjährigen Emma und Nala meisterten ihre Sache gut, obwohl sie doch ziemlich aufgeregt waren, wie Nala verriet. Auch die Hexensuppe von Dirk fand wieder reichlich Absatz. Nicht nur die „Hexen“ am Stand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, die beim Waffelbacken alle Hände voll zu tun hatten, freuten sich, endlich wieder raus zu dürfen. So ging es wohl auch den Besuchern.

Zur Galerie Der Mittenwalder Karnevals Verein Rot-Weiss-Grün organisiert seine 3. Walpurgisnacht

„Wir freuen uns, nach so langer Zeit wieder etwas für die Mittenwalder auf die Beine stellen zu können“, sagte Vereinsvorsitzender Oliver Bergmann. Sein Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen der Walpurgisnacht beigetragen haben.

Auch am Badestrand in Bindow, der sich zum „Hexentanzplatz“ verwandelt hatte, tummelten sich zahlreiche Besucher. Eigentlich war Grit Roß in Begleitung von Beate Düsterhöft nur zum Anbaden gekommen. Die beiden waren überrascht, dass sie plötzlich mitten in einer Feier zur Walpurgisnacht waren und hatten ihren Spaß beim Tanz um das Hexenfeuer. „Ich bin ganz angetan von dem, was hier passiert. Es ist echt gut organisiert“, freute sich Beate Düsterhöft, so unverhofft einen schönen Abend verleben zu können. Organisiert hatte die Walpurgisnacht der Generationentreff Bindow.

Grit Roß und Beate Düsterhöft tanzen bei der Walpurgisnacht in Bindow. Quelle: Gerlinde Irmscher

Nicht nur mit Hexengulasch oder Schmalzstullen konnten die Besucher ihren Hunger stillen. Am Stand von Lera, Walentina, Vera und Vita, die vor zwei Monaten aus dem ukrainischen Charkiw nach Bindow gekommen waren, gab es selbst gemachte Blinys. Der Erlös geht auf das Spendenkonto der Ukraine-Hilfe.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Hexentanzmusik“ und das Hexenfeuer, wie auch die Illuminationen am Rande der Badewiese sorgten für echte Walpurgisnachtstimmung. Bei einem Quiz zur Bedeutung der Walpurgisnacht konnte man ein Schwedenfeuer gewinnen. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir eine Walpurgisnacht organisieren, und wir freuen uns, dass sie so toll angenommen wird“, sagte Kay Meskat, Vorsitzender des Generationentreffs.

Von Gerlinde Irmscher