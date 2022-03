Waltersdorf

Zwischen Waltersdorf und der Landesgrenze zu Berlin ereignete sich am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Rumänien war zu Fuß auf der Autobahn unterwegs und wurde vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden VW-Transporters erfasst. Wie die Polizeidirektion Süd weiter mitteilt, erlitt der mit 2,22 Promille alkoholisierte Mann schwere Verletzungen, die eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus erforderten. Zur Absicherung des Rettungseinsatzes musste die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt werden.

Lübben: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Rettungskräfte und Polizei wurden am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 87 gerufen. Aus Richtung Neuendorf kommend war es kurz vor dem Lübbener Ortseingang zum Zusammenstoß eines Renault-Transporters mit einem Pkw VW gekommen. Sowohl der 47-jährige VW-Fahrer als auch seine 45-jährige Beifahrerin und zwei mitreisende Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren hatten dabei Verletzungen erlitten, die der medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften. Bei einem Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro musste ein Fahrzeug anschließend vom Abschleppdienst geborgen werden. Zur Absicherung des Rettungseinsatzes wurde die B 87 bis 18 Uhr voll gesperrt, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte.

Missachtung der Vorfahrtsregel führt zu Unfällen in Töpchin und Zernsdorf

Die Missachtung der Vorfahrt war die Ursache für Unfälle in Töpchin und Zernsdorf. An der Ecke Märkische-/Wünsdorfer Straße in Töpchin stieß am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ein VW-Transporter mit einer Radfahrerin zusammen. Die 63-Jährige stürzte; ihre Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden blieb mit einigen hundert Euro gering. In Zernsdorf, Ecke Karl-Marx-Straße/Segelfliegerdamm, kollidierten am Mittwoch kurz vor 16 Uhr ein Opel und ein Ford. Die Insassen blieben unverletzt, die Autos fahrbereit. Gesamtschaden: etwa 5.000 Euro.

17-jähriger Motorradfahrer bei Autocrash in Eichwalde verletzt

Eine Unaufmerksamkeit beim Abbiegen in der Zeuthener Straße war am Mittwochabend kurz nach 20:30 Uhr die Ursache einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes und einem Aprilia-Motorrad. Dessen 17-jähriger Fahrer stürzte und erlitt dabei Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine erste Bilanz der Sachschäden wurde mit rund 7.000 Euro angegeben, das Motorrad war nicht mehr fahrtbereit.

Von MAZonline