Waltersdorf

Am Dienstag wurde zur Mittagszeit in die Berliner Straße in Waltersdorf bemerkt, dass ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen war. Polizeibeamte und Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Der Jeep wurde durch die Flammen zerstört. Bei einem Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro musste das Auto nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr geborgen werden. Personen kamen durch den Fahrzeugbrand nicht zu Schaden.

Anzeige

Von MAZonline