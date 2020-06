Waltersdorf

Ein 29-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft Am Rondell beim Ladendiebstahl erwischt. Der Mann war im Begriff, ein hochwertiges Smartphone zu entwenden und wurde dabei von einem Angestellten ergriffen. Laut Aussagen der Polizei war der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Von MAZonline