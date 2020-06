Waltersdorf

Am Samstag kurz nach Mitternacht wurde in die Geschäftsräume eines Elektronikmarktes eingebrochen. Dort brachen die Täter einen Geldautomaten auf, um die Kassetten daraus zu stehlen. In die weiteren Bereiche des Marktes drangen die Täter offenbar nicht ein. Zur Gesamthöhe der verursachten Schäden liegen bislang keine Informationen vor. Die Polizei setzte für die Fahndung auch Fährtenspürhunde ein.

Von MAZonline