Der Festtagsbraten ist verspeist, die Desserts geschlemmt, der Kühlschrank geplündert. Nach den kalorienreichen Festtagen könnte man zwar ruhn, aber auch die sprichwörtlich empfohlenen 1000 Schritte tun. In der Region kann man sogar noch einiges mehr erlaufen, denn es gibt schöne Spazier- und Wanderwege, die man zwischen Weihnachten und dem Start ins neue Jahr entdecken kann. Und das geht auch während der Corona-Beschränkungen. Denn Bewegung an der frischen Luft ist erlaubt – allerdings nur allein, mit einer Person aus einem anderen Haushalt oder mit Personen aus demselben Haushalt. Egal, ob kurz oder lang, am Wasser oder in luftigen Höhen, hier ein paar Ideen für Strecken im Dahme-Seenland und in Teltow-Fläming.

Ab durch die Düne: Der Wurzelberg-Rundweg bei Luckenwalde

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog befinden sich heute auf den Flächen der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg der Wanderweg Wurzelberg. Wer hier unterwegs ist, der unternimmt eine Zeitreise. In Form einer riesigen Binnendüne begegnet dem Besucher ein ungewöhnliches Eiszeit-Überbleibsel. Die Natur hat sich hier binnen vieler Jahre ihre eigene neue Landschaft erschaffen. Und so geht es rund sieben Kilometer (mit Abkürzung etwa fünfeinhalb Kilometer) durch Kiefernwälder und ein steppen- und wüstenhaft anmutendes Gelände. Aufgrund der militärischen Vergangenheit der Flächen müssen die gekennzeichneten Wege unbedingt eingehalten werden.

Bei diesem Wanderweg handelt es ich um einen Rundweg, dessen Startpunkt an der B101n an der Kreuzung zur Straße An den Ziegeleien in Luckenwalde zu finden ist. Der Wanderweg ist zudem ab dem Bahnhof Luckenwalde ausgeschildert (Distanz bis zum Startpunkt 2,5 Kilometer).

Länge 7 Kilometer, Dauer ca. 2,5 Stunden, Abkürzung möglich. Wegmarkierung: Gelber Kreis auf weißem Grund.

Hoch hinaus: Aussichtsturm auf dem Löwendorfer Berg bei Trebbin

Der Aussichtsturm auf dem Löwendorfer Berg bei Trebbin.

103 Meter ragt die höchste Erhebung im Naturpark Nuthe-Nieplitz empor, wer dann noch den 21 Meter hohen Aussichtsturm auf dem Löwendorfer Berg bei Trebbin erklimmt, der kann seinen Blick weit über die Region schweifen lassen – bei guter Sicht mit Blick bis nach Berlin und Potsdam oder Richtung Süden nach Baruth. Zugegeben, wer diesen fantastischen Blick über die Baumwipfel genießen will, der muss sich erst einmal anstrengen. Denn der Anstieg ist nicht ohne. Wem das aber nicht reicht, der findet in Trebbin schöne Möglichkeiten, aus dem sportlichen Spaziergang auch eine längere Wanderung zu machen – etwa mit dem Clauertrundweg oder einem Besuch der Glauer Felder beim Naturparkzentrum Glau (das Zentrum ist derzeit geschlossen).

Markierung des 66-Seen-Wanderwegs Richtung Blankensee folgen (blaue Markierung), Startpunkt Parkplatz Am Denkmal oder in der Waldstraße in Löwendorf.

Literatur und Waldwissen: Wandern bei Märkisch Buchholz

Spielplatz und Naturlehrort: der Kinderwald Märkisch Buchholz

Wer sich auf den Weg macht, die Wandertour „Lesefährte Waldweisen“ zu unternehmen, der hat einiges vor sich. 20 Kilometer ist sie in kompletter Länge. Dafür bietet sie aber auch reichlich Prominenz: Alexander von Humboldt, Johann Wolfgang von Goethe, Elias Canetti, William Shakespeare, die Gebrüder Grimm, Christian Morgenstern oder Joseph Beuys begegnen beim Gang auf diesem literarischen Wanderweg in Form von insgesamt 50 Lesepulten. Gut alle 300 Meter gibt es eine solche literarische Station. Als Startpunkt wählt man am besten die Oberförsterei Hammer.

Aber auch von Märkisch Buchholz aus kommt man schnell zum Rundkurs. Wer mit Kindern unterwegs ist, der sollte dabei unbedingt einen großzügigen Stopp im „Kinderwald Märkisch Buchholz“ ein. Dort können Groß und Klein Spannendes über die heimische Waldflora und -fauna erfahren und einen besonderen Spielplatz entdecken.

Rund 20 Kilometer, Markierung ist eine Schreibfeder, Zugang zum Kinderwald vor der Dahmebrücke kurz vor dem Ortseingang Märkisch Buchholz

Holzkunst und Waldidyll: Stadtwandern im Tiergarten Königs Wusterhausen

Acht Holzskulpturen befinden sich auf dem Rundweg durch den Tiergarten von Königs Wusterhausen.

Einen wunderbaren Spaziergang durch Wald und über Wiesen verspricht ein Ausflug in den Tiergarten von Königs Wusterhausen. Der Rundwanderweg inmitten des einst von Friedrich Wilhelm I als Jagdgebiet genutzten Waldes bietet neben reichlich Natur zum Genießen und einiges zum Gucken und Staunen. In den vergangenen Jahren wurden am Wegesrand mehrere Holzskulpturen installiert. Mittlerweile erzählen acht Figuren der Holzkünstler Frank Winkler und Roland Karl Episoden aus der Geschichte von Königs Wusterhausen und seinen Ortsteilen. Der Rundweg führt zudem vorbei an einem See und über eine Streuobstwiese, bietet zudem einen Abstecher auf einen Naturlehrpfad.

Streckenlänge: Rund 8 Kilometer. Startpunkt ist der S-Bahnhof Königs Wusterhausen, Markierung ist ein grüner Baum auf weißem Grund.

Blick aufs Wasser: Rund um den Rangsdorfer See

Schön eingemummelt in Schal und Winterjacke lässt sich ein Winterspaziergang am Rangsdorfer See richtig genießen – zu sehen gibt es interessante und geschichtsträchtige Architektur, Natur und natürlich schöne Perspektiven auf den winterlichen See.

Blick auf den Rangsdorfer See im Dezember.

Gleich zum Start am Strandbad kann man den Blick über das Wasser schweifen lassen und sich von hier aus auf eine gut acht Kilometer lange Tour aufmachen. Über Waldwege in Ufernähe geht es in den Ortsteil Klein Venedig, über Brücken, vorbei an der Seeschule und den ehemaligen Bückerwerken. See und Wald bieten viel Ruhe und auch reichlich Motive für schöne Aufnahmen – gerade auch im besonderen Licht der letzten Tage eines Jahres.

Start am Strandbad Rangsdorf, Strecke ist ca. 8 Kilometer lang.

Ausflug in das Naturschutzgebiet Sutschketal

Eine der schönsten Wanderungen der Region führt durch das Sutschketal zwischen Königs Wusterhausen und Bestensee. Und von beiden Orten aus kann man die auch als Rundwanderung ausgelegte Strecke in Angriff nehmen. Zwischen drei und vier Stunden kann man dann zu Fuß das besondere Naturschutzgebiet entdecken. Moore und Feuchtwiesen, der Krumme See und Eichenwälder liegen auf dem Weg, der durch eine schmale Talrinne führt.

Länge 13 Kilometer, Dauer drei bis vier Stunden. Streckenmarkierung: Blaues Kreuz auf weißem Grund.

Ein Stündchen im Grünen: Spaziergang am Schloss Diedersdorf

Es geht vorbei an Pferdekoppeln, Wiesen und Feldern und natürlich dem Schloss Diedersdorf, wenn man sich auf den Rundwanderweg in Diedersdorf macht. Und wem die kleine Runde von gut einer Stunde nicht ausreicht, um die Weihnachtskalorien zu kompensieren, der kann die Laufzeit auch verdoppeln: Vom Schlossrundweg aus geht es auf den rund neuneinhalb Kilometer langen Rundwanderweg zum Schwanensee.

Länge Schlossrundweg: ca. 5 Kilometer, Dauer etwa eine Stunde. Wegemarkierung: Grüner Punkt auf weißen Grund, Schwanenseerundweg gelber Punkt auf weißem Grund.

Von Nadine Pensold