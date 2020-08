Wanderung zum Schmöckwitzer Werder

Eichwalde

Diese Wanderung führt komplett durch Waldgebiet und immer direkt am Ufer oder in Sichtnähe des umgebenden Gewässers entlang. Schmöckwitz und der Schmöckwitzer Werder gehören zwar noch zum südlichsten Zipfel Berlins, sind aber für Wanderer aus dem Dahmeland ein lohnendes Nahziel. Die Anfahrt mit dem Auto ist vom Westen über Eichwalde oder Zeuthen möglich oder vom Osten über Wernsdorf. Als Ausgangspunkt der etwa 12,8 Kilometer langen Tour empfehle ich den kleinen Parkplatz an der Wernsdorfer Straße unmittelbar hinter beziehungsweise vor der Schmöckwitzer Brücke – je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Sollten bereits alle Badegäste mit dem Auto da sein, gibt es auf der anderen Straßenseite ein paar Meter weiter östlich einen etwas größeren Parkplatz.

Direkt vom kleinen Parkplatz aus geht der Weg Richtung Süden und führt zunächst zum Strandbad Schmöckwitz. Hier sind weder Parkgebühren noch Eintrittsgelder zu entrichten. Wir folgen dem Weg (laut Karte mit gelbem Balken auf weißem Grund markiert) immer in Ufernähe und bekommen so mit, was hier bei gutem Wetter auf dem Wasser so los ist. Der Schmöckwitzer Werder ist ja umgeben vom Zeuthener See auf der Westseite, dem Großen Zug und dem Krossinsee auf der Ostseite und dem Oder-Spree-Kanal und dem Seddinsee auf der Nordseite.

Ständig sieht man Paddler, Segler, Yachten oder Dampfer

Im Gegensatz zu einer Wanderung um einen See, wo es überschaubaren Bootsverkehr gibt, geht man hier praktisch an der Peripherie einer Insel entlang und sieht ständig Paddler, Segler, Yachten oder Dampfer in beide Richtungen fahren. Bereits nach 700 Metern erreichen wir das Teikyo Hotel mit Restaurant und Bootsverleih – aber für eine mögliche Einkehr gibt es später noch Gelegenheit. Nach gut drei Kilometern mündet der Wanderweg in den Schmöckwitzer Damm, dem wir erstmal folgen. Leseratten sei empfohlen, vielleicht ein oder zwei ausgediente Bücher zum Tausch mitzunehmen, denn bei Kilometer 3,4 gibt es eine Bücherzelle genau zu diesem Zweck. Sozusagen ein neues Leben für eine ausgediente Telefonzelle.

Wir biegen bald danach links ab in die Böhmallee und folgen geradeaus dem anschließenden Waldweg. Wir befinden uns inzwischen in Rauchfangswerder und biegen dann vor dem gleichnamigen Spielplatz nach links ab. Wir haben weiterhin zur Rechten die Wasserseite und können immer mal wieder zwischen den Bäumen auf die andere Uferseite blicken oder den Booten auf dem Wasser zuschauen. Es gibt auch reichlich Gelegenheit, sich auf Bänken oder Baumstämmen auszuruhen und nur mal so in die Gegend zu schauen.

Restaurant mit Biergarten auf dem Weg

Nach circa 8,5 Kilometern erscheint links ein Campingplatz, direkt dahinter ist eine Marina mit Gelber Welle, das heißt hier sind auch Plätze für Gastanleger vorhanden. Auf der linken Seite dann das Restaurant Kross In Seeterrassen mit eigenem Biergarten. Bei Kilometer 9,3 erreichen wir wieder die Wernsdorfer Straße. Wem es an Kilometern bereits genug ist, der hat die Möglichkeit, einfach nach links abzubiegen und circa 1,5 Kilometer einzusparen. Empfehlen würde ich das nicht, denn das letzte Stück ist noch besonders reizvoll.

Wir überqueren die Wernsdorfer Straße und biegen nach ein paar Metern weiter rechts nach links ab Richtung Gosen. Vor der großen Holzbrücke über den Oder- Spree-Kanal biegen wir nach links auf die Seddin-Promenade und folgen diesem Weg praktisch bis zum Ziel.

Perfekte Wasserwege für Bootstouristen

Sobald wir den Seddinsee erreichen, nimmt die Anzahl der sichtbaren Boote subjektiv noch einmal zu, kein Wunder, denn die Wasserwege sind hier einfach perfekt für Bootstouristen – man kommt von einem See in den anderen und wenn man möchte auch zum Scharmützelsee oder zum Großen Müggelsee oder entsprechend noch weiter. Unsere Wanderroute lässt sich übrigens auch prima zu Wasser mit dem Paddelboot nachvollziehen – mit circa 15 Kilometern hat man den Schmöckwitzer Werder locker umrundet und kann an manchen Stellen auch mit dem Boot in einem Restaurant anlegen und dort einkehren. Die Wegbeschaffenheit ändert sich vor dem Ende mehrfach – wir achten nur darauf, dass wir immer möglichst in Ufernähe bleiben. Sobald wir ein paar Treppenstufen sehen, wissen wir, dass unser Parkplatz bereits auf der anderen Straßenseite liegt und wir praktisch nur wenige Höhenmeter vom Ziel entfernt sind.

Der Autor ist Wanderführer aus Rangsdorf

Von Günter Mehlitz