Märkisch Buchholz

Der Wind in den Baumwipfeln, vielstimmiges Vogelgezwitscher und das Summen der Insekten liefern ein harmonisches Naturkonzert. Den Kunstgenuss komplett machen knapp 50 Liebes- und anderen Erklärungen, die kluge Menschen dem Wald widmeten. Lesen bildet – auf dem Wanderweg Lesefährte Waldweisen im Landkreis Dahme-Spreewald kann das der Wanderer alle paar Meter (korrekt alle 300 – 400 Meter) laufend erleben.

Lesepulte aus Kiefern

Aus Kiefern entstanden Lesepulte, deren Einkerbungen am Stamm an die einstige Harzgewinnung erinnern. Wie aufgeschlagene Buchseiten laden Textzeilen von Goethe bis Fontane, von Shakespeare bis Buddha, von Karl Kraus bis Marilyn Monroe ein, unter märkischen Bäumen über den Wald nachzusinnen. „Denn in den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte“, schrieb vor über 100 Jahren Franz Kafka auf einer Postkarte aus dem Böhmerwald an seinen Freund Max Brod, einen heute weitgehend vergessenen Schriftsteller, Theater- und Musikkritiker. Zu lesen sind Gedichte, Märchen, Sagen, Aphorismen, Textzeilen, Geschichten, japanische Haikus, Fakten … Wald- und Weltliteratur aus längst vergangenen Zeiten und von fernen Kontinenten. Es gibt einen hinreißenden Text aus einem Kinderbuch von Franz Fühmann, der viele Jahre in Märkisch Buchholz lebte, und die Zettelnotiz von Marilyn Monroe aus dem Jahr 1955, geschrieben im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria: „Ihr lieben, traurigen Bäume –/ Euch wünsche ich – Frieden/ Aber ihr müsst wachen“.

Immer wieder im Blick: die Dahme

Vom knapp 20 Kilometer langen literarischen Rundwanderweg durch den Naturpark Dahme-Heideseen öffnen sich immer wieder Blicke auf die träge dahinfließende Dahme, die an manchen Stellen die Breite eines Sees erreicht. Es war wohl dieses stille Wasser-Wald-Paradies, das den österreichischen Künstler Wolfgang Georgsdorf inspirierte, gemeinsam mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg und der Oberförsterei Hammer aus Wanderern Lese-Fährtensucher zu machen. Georgsdorf hat die Vision, die Lesefährte Waldweisen zu einem überregionalen Projekt zu entwickeln, das europäische Regionen verbindet. Eine schöne Idee. Im märkischen Kiefernwald nagt inzwischen an so mancher Lese-Station der Zahn der Zeit und es bleibt zu hoffen, dass sich Enthusiasten und Mittel finden, den literarischen Waldwanderweg zu erhalten.

Einstieg an drei Orten möglich

Der Einstieg in die Lesefährte Waldweisen ist an drei Orten möglich: in Märkisch Buchholz, an der Oberförsterei Hammer, deren denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1737 mindestens einen Blick verdient, und an der Mühle in Hermsdorf. Den Weg weist eine weiße Lesefeder. Verlaufen ist nahezu unmöglich, dafür sorgen die Lesepulte und die Dahme, die an vielen Stellen in Sichtweite ist. Überquert wird der Spree-Nebenfluss in Märkisch Buchholz und an der Mühle in Hermsdorf. Es empfiehlt sich, ein Picknick mitzunehmen, um an einem der zauberhaften Orte eine Pause einzulegen und dabei dem Naturkonzert zu lauschen.

Von Brigitta Sonntag