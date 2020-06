Dahme-Spreewald

Das Königs Wusterhausener Rathaus hat sich zuletzt so klagefreudig gezeigt wie noch nie, insbesondere wenn es gegen den Landkreis ging. Fünf Klagen aus KW sind inzwischen dort anhängig, wie Vize-Landrätin Susanne Rieckhof und Wirtschaftsdezernent Stefan Klein am Mittwoch im Kreistag berichteten. Und für jede muss der Unterlegene am Ende die Kosten tragen. Würde der Landkreis das Geld, das er dafür bereithalten muss, bar im Büro des Kämmerers bunkern, wäre das ein ziemlich großer Haufen Scheine.

Allein für die Klagen von Eichwalde und Königs Wusterhausen gegen die Kreisumlage plant Stefan Klein rund 275.000 Euro Gerichtskosten ein. Zuzüglich Anwaltskosten.

Hoher Streitwert führt zu hohen Gerichtskosten

Die beiden Kommunen sind im vorigen Jahr vors Verwaltungsgericht Cottbus gegangen, weil sie die Kreisumlage als zu hoch erachten. Speziell im Fall von Eichwalde wird das für die Prozessbeteiligten teuer, denn weil die Klage ungenau formuliert war, gingen die Richter davon aus, dass Eichwalde die Rückzahlung der gesamten Kreisumlage für 2019 und 2020 fordert und nicht nur der rund drei Prozent, um die es Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) eigentlich ging. Sie legten den Streitwert deshalb auf 5,6 Millionen Euro fest, was Gerichtskosten von 177.000 Euro zur Folge hat. Da der Ausgang ungewiss ist, müssen nun sowohl der Kreis als auch die Gemeinde Eichwalde das Geld bereithalten und können es nicht für andere Dinge ausgeben.

Im Fall der Königs Wusterhausener Klage kommen noch einmal 97.000 Euro Gerichtskosten dazu. Die Stadt hatte auf Rückzahlung von 2,8 Millionen Euro für zwei Jahre geklagt. Zwar haben die Stadtverordneten seither mehrfach beschlossen, dass das Rathaus die Klage zurücknehmen soll. Sie ist aber noch immer anhängig, und die Gerichtskosten fallen auch so oder so an.

Geschätzte Kosten für vier Klagen : 20.000 Euro

Bei den vier anderen Königs Wusterhausen Klagen rechnet der Kreis noch einmal mit Kosten von insgesamt knapp 20.000 Euro, sofern es bei erstinstanzlichen Verfahren bleibt.

Die erste ist eine Untätigkeitsklage wegen des Grundschulstandortes Senzig. Die SVV hatte dazu einen Beschluss gefasst, den Swen Ennullat für rechtswidrig hält und beanstandet hat – allerdings erst nach Ablauf der Frist, weshalb die Kommunalaufsicht den Beschluss für rechtens hält und die Beanstandung nicht prüft. Der Bürgermeister will die Prüfung aber erzwingen.

Die zweite ist ebenfalls eine Untätigkeitsklage, weil der Landkreis den Haushalt von Königs Wusterhausen bisher nicht genehmigt hat. Allerdings hat die Kommunalaufsicht des Landkreises mehrfach betont, dass der von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) eingereichte Haushalt nicht genehmigungsfähig ist, weil darin 300.000 Euro für den beschlossenen Kunstrasenplatz fehlen. Der Bürgermeister hingegen vertritt eine andere Rechtsauffassung.

Jüngste Klage schon erstinstanzlich entschieden

Die dritte Klage bezieht sich laut Susanne Rieckhof auf den Beschluss zum Kunstrasenplatz. Der Bürgermeister will einen Streitentscheid über den Inhalt erwirken, obwohl er den Beschluss laut Kommunalaufsicht und Innenministerium schon formell nicht hätte beanstanden dürfen.

Die vierte Klage ist die jüngste, sie stammt aus der vorigen Woche und drehte sich um die Bekanntmachung der Sitzung der Stadtverordneten an diesem Donnerstag. Das Verwaltungsgericht hat bereits im Sinne des Landkreises entschieden. Der Beschluss ist aber noch nicht rechtskräftig – weshalb, wie bei allen anderen Verfahren auch, noch offen ist, ob die Stadt oder der Landkreis die Verfahrenskosten bezahlen müssen.

