Der Zweckverband KMS saniert nach und nach marode Pumpwerke. Bei dem am Kloster Alexanderdorf gab es zwei Tage Bauverzögerung: Es hingen Textilfasern und reißfeste Feuchttücher an wichtigen Teilen.

Andreas Schindler und Stefan Elsner (r.) beim Sanieren des Abwasser-Pumpwerks am Kloster in Kummersdorf-Alexanderdorf (Gemeinde Am Mellensee). Quelle: Jutta Abromeit