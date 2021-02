Dahme-Spreewald

Die Brandenburger Landesregierung will den Lockdown bis zum 7. März verlängern. Wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bereits ankündigte, sollen die Grundschulen im Land ab dem 22. Februar wieder geöffnet werden. Vorstellbar wäre ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht, doch bis zum Freitagnachmittag gab es offiziell keine neuen Beschlüsse, wie die Öffnung der Bildungseinrichtungen erfolgen soll.

Die Grundschulen selbst tappten bisher im Dunkeln und planen zum Teil bereits selbst, wie eine Öffnung stattfinden kann. „Wir warten händeringend auf neue Informationen, um mit den Vorbereitungen beginnen zu können“, erklärte Christine Schleifring, Leiterin der Grundschule am Wald in Zeuthen, auf MAZ-Anfrage am Freitagvormittag.

In Schönefeld fühle man sich gut vorbereitet auf die Wiederöffnung der Grundschulen, wie Pressesprecherin Solveig Schuster sagt. „Das Wechselmodell gab es bereits im letzten Jahr“, erklärt sie. Dennoch bleibt es abzuwarten, welche Entscheidungen die Landesregierung treffen wird.

Diese erwartet man auch gespannt an der Grundschule Wildau. Auf Nachfrage erklärte Schulleiterin Susann Blischke, dass die Vorbereitungen auf den Wechselunterricht bereits abgeschlossen seien, diese aber aufgrund der Informationslage nur spekulativ erfolgen konnte. „Es soll so wenig Lehrerwechsel wie möglich stattfinden“, sagt sie.

Große Herausforderung für die Lehrkräfte

Dennoch soll sichergestellt sein, dass gerade in den höheren Klassen der Fachunterricht wie beispielsweise Fremdsprachen, durch entsprechende Fachkräfte abgedeckt werde. Neben dem Stundenplan habe man auch die Aufsicht bereits organisiert. „Das wird eine große Herausforderung für die Lehrkräfte, weil sie durchweg am Kind sein werden“, so Blischke weiter.

Bei den Grundschulkindern müssten die Lehrkörper darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler die Abstandsregeln einhalten. Dennoch hätten die Kinder bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich gut mit dem Tragen von Masken arrangiert haben.

Nach wie vor leere Klassenzimmer - Noch werden die Kinder zu Hause im Distanzunterricht beschult. Quelle: dpa

Susann Blischke ist es ein Anliegen, sich bei den Lehrkräften und Erziehern für ihre Arbeit zu bedanken, denn nicht nur organisatorisch ist man über sich hinaus gewachsen. Auch die Medienkompetenz steigerte sich in den letzten Wochen und Monaten bei Lehrenden und Schülern. Zudem ist die Schulleiterin froh, dass so viele Eltern ihre Kinder am Hoftor verabschieden und damit Rücksicht nehmen. „Nur gemeinsam können wir das schaffen“, so ihr Appell.

Die Elternschaft der Kinder der Grundschule am Wald in Zeuthen zeigt sich ebenfalls engagiert und plant derzeit ein außerschulisches Lernangebot für die Schülerinnen und Schüler. Da während des Wechselunterrichts die Kinder abwechselnd beschult werden, wolle man neben dem Homeschooling kulturnahe Ausflüge schaffen, zum Beispiel mit Besuchen in Museen.

Viele Tests nach dem ersten Lockdown

Die Idee dazu kam von Kunsthistorikerin Marion Ackermann, die vergangenen Monat gemeinsam mit über 50 Kollegen dazu appellierte, über andere Öffnungsmöglichkeiten für die Kultureinrichtungen nachzudenken. „Wir müssen gucken, wie sich das Ganze entwickelt“, erklärt ein Vater gegenüber MAZ. Denn aktuell haben Museen nach wie vor geschlossen.

Es habe bereits Vorgespräch mit dem Kulturverein Zeuthen gegeben, um weitere Ausflugsideen zu realisieren. Zudem hoffe der Vater, dass anders als nach dem ersten Lockdown, keine Testflut auf die Kinder einprasselt. „Neben dem Lernen sollte auch die soziale Komponente nicht vergessen werden“, so sein Wunsch.

Der Kita-Elternbeirat Königs Wusterhausen begrüßt Kita- und Grundschulöffnungen im Zusammenhang mit Test- und Impfangeboten und wartet auf eine zeitnahe Umsetzung. Denn zur Zeit gibt es noch nicht einmal einen Schulungstermin für die Tester. Zudem plädiere man seit Monaten für weitere Maßnahmen, für die es bisher noch kein inhaltliches Konzept gebe. „Flächendeckende Tests, Impfungen, Zusatzpersonal und -Räume, digitale Angebote und Teilhabe auch für ’Zuhause-Kinder’ sind unserer Meinung nach Bedingungen, die endlich umgesetzt werden müssen“, so die Vorsitzende Andrea Melchert. „Ein ’weiter so’ darf nicht sein!“

Grundschulöffnung beschlossen

Am Freitagabend erklärte Bildungsministerin Britta Ernst nach der Kabinettssitzung, dass die Landesregierung eine Öffnung der Grundschulen ab dem 22. Februar beschlossen hat. „Der Einstieg erfolgt dabei sehr vorsichtig und verantwortungsvoll“, so Ernst während der anschließenden Pressekonferenz. So sollen jeweils 15 Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Lerngruppe im Wechselmodell unterrichten werden.

Das bevorzugte Modell sehe vor, dass ein Teil der Lerngruppe am Montag, Mittwoch und Freitag am Präsenzunterricht teilnimmt und die andere Gruppe am Dienstag und Donnerstag. Die Lerngruppe, die sich an den entsprechenden Wochentagen nicht in der Schule befindet, lernt von Zuhause aus. Die Besuchstage werden dann in der darauffolgenden gewechselt.

Dennoch gebe man den Schulen Spielraum bei der Umsetzung, da man bereits im vergangenen Jahr Erfahrungen gesammelt habe. Die Notbetreuung soll es nach wie vor geben. Lehrkräfte haben zudem auch weiterhin bis Ende April die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Von Joice Nkaigwa