Wegen Corona: Bitte nur hinten einsteigen

Selbst der erfahrene ÖPNV-Mann Lutz Strohschein, der schon vieles erlebt hat, war am Montag von den Auswirkungen der Corona-Krise in seinem Betrieb überrascht. Strohschein war erst am Wochenende von einer Reise zurückgekehrt. „Ich war in Ländern unterwegs, in denen das Thema aktuell nicht vordringlich ist“, sagt der Sprecher der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS). Als er am Montag zur Arbeit kam, musste er sich erst einmal selbst über die neuen Anforderungen und Bedingungen der Busgesellschaft informieren. Und die sind aktuell recht einschneidend.

Denn seit Sonntag bleibt bei den Bussen, die durch den Landkreis fahren, die Fahrertür geschlossen. Die ersten beiden Sitze sind mit Absperrband abgetrennt, damit die Fahrer nicht in direkten Kontakt mit Fahrgästen kommen. Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten, lautet die Devise. Ticketkäufe beim Fahrer sind somit nicht mehr möglich, auch keine Infogespräche. Wer in den Bus einsteigt, sollte einen Fahrschein haben und wissen, wohin er will.

Absperrungen zur Beruhigung der Fahrer

„Natürlich können wir dadurch aktuell auch die Fahrscheine nicht kontrollieren“, sagt Strohschein. Das sei kein Freibrief zum Schwarzfahren, so der Sprecher. „Wir sind zwar in einer Ausnahmesituation, aber am Ende müssen auch wir wirtschaften, die Leute müssen bezahlt werden.“ Einnahmeverluste drohen trotzdem, so realistisch müsse man sein.

Die Maßnahme beruhige aber die Gemüter und baue mögliche Ängste bei Fahrern ab. „Man schränkt den Kontakt ein, dem die Fahrer sich vorher nicht erwähren konnten“, so Strohschein. Und das sei jetzt die zentrale Aufgabe.

Busse fahren aktuell wie geplant

Um die Fahrer zu schützen, habe man bei der RVS schon vor geraumer Zeit Maßnahmen getroffen, die sich jetzt auszahlen. Auf den Betriebshöfen und in den Pausenräumen etwa können sich die Busfahrer die Hände desinfizieren. Dass die Fahrer nun auch keinen Kontakt mehr zu potenziell mit Viren belasteten Geldstücken haben, erhöhe den Schutz zusätzlich.

Wie wichtig es ist, dass die Busfahrer gesund bleiben, wurde erst vor wenigen Monaten offenkundig. Wegen einer überraschenden Krankheitswelle mussten über Wochen zahlreiche Linien eingestellt werden. Ähnliche Probleme drohen aktuell nicht, sagt Lutz Strohschein. „Wir haben einiges dafür getan, neue Fahrer zu gewinnen.“ Das hilft aktuell. Zwar rechne man damit, dass ab Mittwoch einige wenige Busfahrer ausfallen, weil sie Kinder betreuen müssen. „Aber Stand heute fahren alle Busse wie geplant.“ Nur einsteigen muss man eben hinten.

