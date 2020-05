Friseure okay, Füße oh weh – Wegen Corona droht Fußpflegern in Dahme-Spreewald wirtschaftliches Aus

Dahme-Spreewald

Während Friseursalons seit dem 4. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, gilt für Kosmetiker und Fußpfleger in Brandenburg weiterhin eine coronabedingte Zwangspause. An die 160 Betriebe in Dahme-Spreewald hoffen laut der Handwerkskammer Cottbus (HWK Cottbus) verzweifelt auf eine baldige Wiedereröffnung.

Die Schließung der Kosmetiksalons setzt den Betriebsinhabern enorm zu. Je länger der Zustand anhält, desto prekärer sei die finanzielle Situation für die Betriebe – insbesondere für die Inhaber, die als Soloselbstständige am Markt und derzeit ohne Einkommen sind, heißt es in einer Pressemitteilung der HWK Cottbus.

Termine bei Podologen sind rar

Auch für Kunden, die etwa eine Fußpflege aus medizinischen Gründen benötigen, sind die geschlossenen Salons ein großes Problem. Zwar sind Podologiepraxen von den Corona-Einschränkungen ausgenommen und dürfen weiter arbeiten. Allerdings kommen auf einen Podologen im Schnitt 25 Fußpfleger. Schon vor der Krise waren Termine beim Podologen rar.

Anfangs hoffte Daniela Hoffmann darauf, dass sie im April wieder öffnen darf. Momentan vertröstet sie ihre Kunden von Woche zu Woche. Quelle: Nadine Pensold

„Wenn Haare wachsen, dann tut das nicht weh. Aber ein eingewachsener Nagel schmerzt“, bringt Daniela Hoffmann das Problem auf den Punkt. Die 43-Jährige ist Fußpflegerin und betreibt, zusammen mit ein paar Kolleginnen, einen kleinen Salon in Eichwalde. Normalerweise behandelt sie an die 200 Kunden pro Monat. Momentan vertröstet sie ihre Kunden von Woche zu Woche. Wegen der coronabedingten Schließung ist die Fußpflegerin seit sieben Wochen arbeitslos.

„Nicht bloß Nägel lackieren“

Dabei gäbe es genug zu tun. „Kosmetische Fußpflege bedeutet ja nicht bloß Nägel lackieren“, sagt sie. Der Großteil ihrer Kunden ist jenseits der 70. Darunter Kunden mit Diabetikerfüßen und Bluter-Kranke. „Für meine Kunden gibt es keinen Plan B. Den Behörden ist die Notwendigkeit unseres Schaffens nicht bewusst“, kritisiert Hoffmann. Einige ihrer Kunden hätten sich in ihrer Not nicht anders zu helfen gewusst. Ihnen blieb vor lauter Schmerzen bloß die Fahrt in die Rettungsstelle, berichtet die selbstständige Fußpflegerin.

Sie selbst steht vor dem Ruin, wenn sie nicht bald wieder öffnen darf. Zwar hat Hoffmann die Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) beantragt. „Aber was nützt mir der Zuschuss, wenn ich ihn zurückzahlen muss, ohne dass ich bis dahin selbst etwas verdient habe“, gibt sie zu bedenken.

Handschuhe und Mundschutz – schon vor Corona Standard

Warum Friseure öffnen dürfen, sie aber nicht, kann die Fußpflegerin nicht nachvollziehen. Zumal sie ja ohnehin unter strengen Hygienevorschriften arbeitet. Handschuhe, Mundschutz und Desinfektion gehörten in der Branche schon vor Corona zum Standard. „Diese Schutzmaßnahmen könnte man problemlos aufrüsten“, findet Daniela Hoffmann.

Auch die Handwerkskammer Cottbus sieht kein Problem für eine Wiedereröffnung der Kosmetikbetriebe. „Da jeweils nur ein Kunde behandelt wird, sind Vorsichtsmaßnahmen gut umzusetzen. Wir können nicht verstehen, warum es diesen Handwerkern nicht ermöglicht wird, ihre Dienstleistungen anzubieten“, sagt Hauptgeschäftsführer Knut Deutscher.

Landkreis macht Druck beim Land

„Aus Sicht des Landkreises Dahme-Spreewald wäre die Erlaubnis von Fußpflege genauso wichtig wie ein Friseurbesuch“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Nachfrage sei groß: Demnach melden sich täglich viele Bürger und Fußpfleger beim Gesundheits- und Ordnungsamt, um zu erfragen, wann Fußpflege wieder möglich ist.

Der Landkreis habe dieses Thema bereits aufgegriffen und gegenüber dem Land angeregt, Fußpfleger in einer der nächsten Änderungen der Eindämmungsverordnung zu berücksichtigen, so der Sprecher. Ob und wann Fußpflegesalons und Kosmetikstudios trotz der Corona-Pandemie wieder öffnen dürfen, ist bislang unklar.

Von Josefine Sack