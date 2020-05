Coronakrise: Jugendweihen und Konfirmationen im Berliner Umland verschoben

Dahmeland-Fläming

Die Jugendweihe oder Konfirmation ist für viele Jugendliche ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben. Ob weltlich oder kirchlich – normalerweise laufen die Feierlichkeiten im Frühling und Frühsommer auf Hochtouren. Wegen der Corona-Pandemie müssen Teenager in der Region in diesem Jahr länger auf ihr Fest warten.

Zwar sind in Brandenburg Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen wieder erlaubt. Mit der neuen Eindämmungsverordnung gilt diese Regelung seit dem 9. Mai auch für Jugendweihe-Zeremonien. Die Kirchengemeinden und Verbände haben sich dennoch dagegen entschieden. Die meisten Jugendweihen und Konfirmationen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming wurden verschoben.

Kirchengemeinden legen Termine selbstständig fest

Die Absagen seien „sehr schmerzlich“ für die mehr als 150 Konfirmanden im evangelischen Kirchenkreis Zossen-Fläming, sagte Pfarrer Friedemann Düring. An diesem Wochenende hätten in Zossen Einsegnungen stattfinden sollen. „Theoretisch wäre es denkbar. Aber mit maximal 50 Personen in der Kirche wird es schon eng“, sagte Pfarrer Düring mit Blick auf die Corona-Bestimmungen des Landes.

Aus diesem Grund wurden viele Konfirmationen nun auf den Herbst verschoben. Andere Gemeinden kündigten an, die gottesdienstlichen Feiern im kommenden Jahr nachzuholen. Über eine Verschiebung der Konfirmationstermine entscheiden die evangelischen Gemeinden in der Region prinzipiell selbstständig.

Ersatztermine im Herbst

Auch im evangelischen Kirchenkreis Neukölln finden bis zum Herbst keine Einsegnungen statt. In Eichwalde sollen die Feierlichkeiten für 16 Konfirmanden im Frühjahr 2021 nachgeholt werden, teilte Pfarrerin Christine Leu mit. Die Idee, den Gottesdienst im kleinen Kreis abzuhalten und per Livestream zu übertragen, hat sie schnell wieder verworfen. „Da kommt ja keine feierliche Stimmung auf“, begründete die Eichwalder Pfarrerin. Viele Eltern seien erleichtert, dass der Termin nun aufs kommende Jahr verschoben werde. „Die Familien hätten ja sowieso nicht so feiern können, wie sie wollten“, so Leu.

Nach der aktuell geltenden Verordnung dürfen sich in Brandenburg auch beim anschließenden Zusammensein theoretisch weiterhin nur Personen aus zwei Haushalten zugleich treffen. „Es ist unter den aktuellen Bedingungen nicht machbar“, sagte auch Pfarrer Ingo Arndt, der stellvertretende Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Neukölln. Für die 17 Konfirmanden im Raum Königs Wusterhausen wurde der Konfirmationstermin auf Anfang Oktober 2020 beziehungsweise Mai 2021 verschoben.

Kaum Stornierungen bei den Jugendverbänden

Der Jugendweihe-Verein Berlin/ Brandenburg wollte Familien die Möglichkeit geben, dass diese so feiern können, wie sie es ursprünglich geplant hatten. Insgesamt 60 Feiern wollte der Verein in diesem Jahr in Berlin und Brandenburg ausrichten. Allein in Brandenburg sind 1760 Jugendliche angemeldet. Stornierungen wegen Corona gab es nach Angaben des Vereins bislang nur vereinzelt. „Wir freuen uns über die große Solidarität. Für uns wäre es eine katastrophale Situation, wenn plötzlich alle Familien abspringen“, sagte Geschäftsführer Felix Fischeder.

Die ersten Feiern waren ursprünglich am ersten Mai-Wochenende im Cinestar im A 10-Center Wildau geplant. 450 Jugendliche sollten in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Für rund die Hälfte der Teenager wurde die Feierstunde auf Herbst verschoben. Ein weiterer Ersatztermin ist für Frühjahr 2021 geplant.

Die knapp 500 Jugendlichen, die sich für die Jugendfeier des Humanistischen Regionalverbands Ostbrandenburg angemeldet hatten, müssen ebenfalls bis 2021 warten. Niemand wisse, wie sich die Pandemie entwickle und ob eine zweite Welle drohe, begründete Geschäftsführer Florian Noack.

Von Josefine Sack