Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald wird das Impfzentrum in Schönefeld wieder öffnen. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Darin heißt es, die Öffnung des Impfzentrums werde derzeit vorbereitet.

Spätestens Anfang Dezember soll es nach MAZ-Informationen wieder in Betrieb gehen. Weitere Details dazu, wer die Organisation übernimmt und ob dort mit oder ohne Termin geimpft werden soll, sind bislang noch nicht bekannt.

Impfzentrum im Terminal 5 des BER

Das Impfzentrum im Terminal 5 des BER war bereits seit dem Frühjahr in Betrieb. Ende September wurde es geschlossen und abgebaut, nachdem es im August und September kaum noch angenommen worden war. Der Landkreis hatte noch im Oktober eine Wiedereröffnung ausgeschlossen.

Nach ersten Annäherungen mit dem Land in der vorigen Woche gab es am Freitag dann eine Telefonschalte mit Landrat Stephan Loge und Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD). Darin bat Woidke den Landkreis offenbar, das Impfzentrum wieder in Betrieb zu nehmen.

Hohe Nachfrage nach Booster-Impfungen in LDS

Klar ist, dass das Impfzentrum dabei helfen soll, den derzeit immensen Bedarf an Drittimpfungen zu befriedigen. Momentan übernehmen das die Hausarztpraxen, die aber mit dem großen Andrang überfordert sind.

Zudem bieten nicht alle Hausarztpraxen Impfungen an. Einige Praxen, die im Sommer noch geimpft hatten, haben sich inzwischen davon verabschiedet. Termine sind daher momentan im Landkreis eher schwer zu bekommen. Die Nachfrage ist aber groß.

Die Kreisverwaltung hat deshalb gemeinsam mit den Johannitern mobile Impfteams organisiert, die ab Dienstag im Landkreis impfen werden. Zudem wurde in Lübben einen Impfpunkt eingerichtet – eine Art Mini-Impfzentrum – das ebenfalls am Dienstag den Betrieb aufnimmt. Auch für den Norden des Landkreises ist ein solcher Impfpunkt gefragt, dort läuft weiterhin die Suche nach einem geeigneten Raum.

Größere Impfaktionen in Zeesen und Mittenwalde

Darüber hinaus werden Impfangebote ohne Termin derzeit vor allem von niedergelassenen Ärzten in Zusammenarbeit mit Kommunen organisiert. Am kommenden Wochenende finden größere Impf-Aktionen in Zeesen und Mittenwalde statt. In Zeesen am 27. November von 9 bis 13 Uhr im Evangelisch-Freikirchlichen Zentrum, in Mittenwalde am 27. November von 11 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Von Oliver Fischer