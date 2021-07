Schönefeld

Während das Impftempo sinkt und Impfzentren und Ärzte in ganz Deutschland eine gewisse Impfmüdigkeit in der Bevölkerung feststellen, sind die Zahlen im Impfzentrum Schönefeld bislang deutlich stabiler als anderswo im Landes. Zwar gebe es auch dort täglich freie Termine, die nicht besetzt werden. Aber nach wie vor werden im Terminal 5 des BER täglich 700 Corona-Impfungen verabreicht, teilweise sogar 800, sagt der zuständige Gesundheitsdezernent des Landkreises Dahme-Spreewald, Stefan Wichary.

Bei einer Maximal-Kapazität von etwa 1000 ist das noch ein relativ hoher Wert. Zudem komme es auch kaum vor, dass Menschen, die einen Termin haben, nicht erscheinen. „Das Absagen von Terminen auf elektronischem Weg funktioniert so einfach, dass die meisten, die sich eine Impfung schon woanders geholt haben, uns rechtzeitig Bescheid geben. Damit können die Termine dann auch neu vergeben werden“, so Wichary.

Kreis nimmt Abstand von mobilen Impfteams

Noch im Juni war man in Dahme-Spreewald von einem deutlich größeren Rückgang der Impfbereitschaft ausgegangen. Die jetzige Entwicklung hat deshalb auch Einfluss darauf, wie es mit dem Impfzentrum weitergeht.

Ab August übernimmt der Landkreis das Zentrum von der Kassenärztlichen Vereinigung und wird es gemeinsam mit der Bundeswehr weiterbetreiben. Eigentlich hatte Landrat Stephan Loge geplant, das Angebot dann zu reduzieren und dort deutlich weniger Termine anzubieten. Mit den freien Kapazitäten sollten mobile Teams gebildet werden, die im Landkreis unterwegs sind und vor Ort impfen. Von diesem Plan ist man inzwischen aber wieder abgerückt.

Gesundheitsdezernent Stefan Wichary. Quelle: Karen Grunow

„Da das Impfzentrum weiterhin gut angenommen wird und die Kapazitäten offenbar gebraucht werden, erhalten wir alle Impfstraßen aufrecht und werden uns auch am August voll auf Impfungen in Schönefeld konzentrieren“, sagt Stefan Wichary.

Wegen Zweitimpfungen wohl noch bis Ende August gut beschäftigt

Das sei schon deshalb notwendig, weil ab August das Impfzentrums nur noch acht statt bislang zwölf Stunden täglich geöffnet sein wird. In dieser Zeit müssen trotzdem die Zweitimpfungen derjenigen abgesichert werden, die jetzt ihre Erstimpfung erhalten. Man werde deshalb mindestens noch den gesamten August über gut beschäftigt sein, ist sich Stefan Wichary sicher.

Deshalb gibt es in Schönefeld momentan auch noch keine Spontanimpftage, wie sie etwa das Impfzentrum in Cottbus schon angeboten hat. Das sind Impftage, bei denen Interessierte auch ohne vorherige Terminbuchung in Zentrum kommen und sich impfen lassen können. Ob es solche Tage in Schönefeld künftig geben wird, seit noch nicht klar. „Wenn, dann wohl eher in der zweiten Augusthälfte“, so der Gesundheitsdezernent.

Kaum Interesse an kommunal organisierten Impfungen

Gegebenenfalls werde man dann auch Spontanimpfungen in den Städten und Gemeinden des Landkreises anbieten, etwa mit mobilen Teams, die sich auf Marktplätzen oder in Einkaufszentren aufbauen. Vergleichbare Angebote gibt es anderswo schon. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Angebote nicht sonderlich gut angenommen werden“, so Wichary.

Auch an kommunal organisierten Impfungen bestehe anders als im Frühjahr nur noch geringes Interesse. Laut Aussagen der Bürgermeister funktioniere inzwischen selbst im ländlichen Raum die Abdeckung über die Hausärzte gut, da diese inzwischen über ausreichend Impfstoff verfügen.

Stand jetzt soll das Impfzentrum in Schönefeld noch bis zum 30. September betrieben werden. So lange werden die Zentren noch vom Bund finanziert. Anschließend wird es abgebaut. Die Impfungen sollen dann komplett den Haus- und Fachärzten übertragen werden.

Von Oliver Fischer