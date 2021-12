Hammer

Die beliebte Waldweihnacht in der Landeswaldoberförsterei Hammer kann auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in der gewohnten Form stattfinden.

Der Leiter der Oberförsterei, Tim Ness, und seine Mitarbeiter laden aber zum Verkauf von Weihnachtsbäumen und Wild auf den Hof des denkmalgeschützten Ensembles an der B 179 ein. Am 11. und 12. Dezember ab 12 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit sind Besucher willkommen. Es sind Tannen, Fichten und Kiefern aus den umliegenden Wäldern im Angebot. Eine Tanne kostet unabhängig von der Größe 25 Euro und die Fichten und Kiefern 15 Euro. „Wer möchte, kann sich auch eine Tanne selbst schlagen. Wir begleiten die Interessenten dann dorthin“, sagt Tim Ness.

Waldspaziergang lohnt sich auch im Winter

Er empfiehlt den Besuchern, sich auch mit Rotwild, Wildschwein, Reh sowie Schinken und Wurstwaren einzudecken. „Ökologischer geht es nicht beim Fleisch und es gibt keine langen Transportwege. Alles wurde in unseren Wäldern erlegt.“ Der Oberförster erzählt, dass es den Hofladen seit 2010 gebe und seit zwei Jahren nur noch direkt an Wildabnehmer verkauft werde, ohne Zwischenhändler.

Wer es am dritten Adventswochenende übrigens nach Hammer nicht schafft, kann jeden Dienstag von 8 bis 16 Uhr im Hofladen Wild kaufen. Und die restlichen Weihnachtsbäume werden während der Dienstzeit, ab 8 Uhr verkauft. „Ich kann jedem nur empfehlen, den Ausflug nach Hammer mit einem Waldspaziergang zu verbinden. Der lohnt sich zu jeder Jahreszeit“, stellt der Oberförster fest. Auf dem Gelände der Landeswaldoberförsterei gilt eine Maskenpflicht und die Abstandsregel von 1,5 Meter.

Von Heidrun Voigt