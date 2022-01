Wernsdorf/Lübben/Freiwalde

Bei einer Verkehrskontrolle in der Alten Dorfstraße in Wernsdorf wurde ein 26-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagnachmittag positiv auf Cannabis getestet. Am frühen Mittwochmorgen wurde dann in der Friedhofstraße ein Skoda-Fahrer angehalten. Der 34-Jährige saß dem Vortest zufolge unter dem Einfluss von Amphetaminen am Steuer.

Test zeigt Konsum von Amphetaminen an

In Lübben war es am Morgen ein 29-jähriger Kia-Fahrer, der bei einer Kontrolle in der Lubolzer Straße mit einem positiven Testergebnis auf Amphetamine auffiel. Auf einem Parkplatz des Rasthofes „Krausnicker Berge“ an der A 13 bei Freiwalde wurde schließlich am Mittwochvormittag ein Lkw-Fahrer (31) auf Drogen getestet.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das positive Ergebnis wies auf vorherigen Cannabis-Konsum hin. In allen Fällen wurden Blutproben zur Beweissicherung veranlasst, die entsprechenden Verfahren eingeleitet und den Männern die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline