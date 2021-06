Wernsdorf

Wahrheit und Lügen können das eigene Leben zerstören. Dieser Konflikt treibt Renate Müller fast in den Freitod und weist ihr Gewissen in die „Schranken“. Hauptdarstellerin in der gleichnamigen „Polizeiruf 110“-Folge ist die Wernsdorfer Schauspielerin Petra Kelling. Regie führte ihr Mann Richard Engel.

Im Film täuscht Renate Müller den Diebstahl ihres Wagens vor. Das verunglückte Auto taucht auf. Auf dem Beifahrersitz ringt ihr gerade aus der Haft entlassener Ex-Freund Klaus Born (Walter Plathe) mit dem Tod.

Szenen aus dem „Polizeiruf“-Krimi „Schranken“. Hauptdarsteller sind Walter Plathe und Petra Kelling. Quelle: Privat

Born und auch sein Mithäftling Peter Brück (Wolfgang Winkler) sind verdächtig. Aber die Ermittler zweifeln an ihrer Schuld. Als Born stirbt (gedreht im Königs Wusterhausener Krankenhaus), kann Renate Müller nicht mehr. Ihr Abschiedsbrief gibt die Wahrheit preis…

Bei der Sichtung des Rohmaterials entschied sich Regisseur Engel nach den Dreharbeiten gegen den Einsatz von Musik und für die sogenannte Geräuschdramaturgie. Dafür steht die Szene auf dem Güterbahnhof. Hier kreisen Renate Müllers Gedanken um Leben, Tod und Selbstmord. Waggons rollen, werden von Rangieren gestoppt, prallen zusammen, knallen. „Diese Geräusche höre ich noch“, so Petra Kelling. In dieser Szene habe sie sich nicht verstellen müssen. „Das war einfach authentisch.“

„Wieder einmal ein bemerkenswerter Film dieser Sendereihe, die Dauerlob verdient, diesmal sogar ein ganz besonderes… An der Spitze des insgesamt beeindruckenden Teams die Hauptdarstellerin Petra Kelling“, schrieb Ursula Schaaf in „Der Tagesspiegel“ vom 26. Januar 1982.

Kelling wirkte in acht „Polizeiruf 110“-Episoden mit. Zwei davon spielten in Halle (Saale). Hier ermittelten Herbert Schmücke (Jaecki Schwarz) und Herbert Schneider (Wolfgang Winkler) als TV-Kommissare.

„Zu Wolfgang Winkler hatten mein Mann und ich eine ganz herzliche Beziehung“, sagt Petra Kelling. Beide kannten sich seit dem 1962 bis 1965 gemeinsam an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg absolviertem Schauspielstudium. Winkler starb 2019. Ein Jahr später lebte der Kontakt zu Walter Plathe wieder auf. Er meldete sich kurz vor seinem 70. Geburtstag bei Petra Kelling. „Das hat mich sehr gefreut.“

Info: „Schranken“ ist noch bis zum 29. Juni 2021, 2.20 Uhr, in der ARD-Mediathek abrufbar.

Von Frank Pechhold