Wernsdorf

Statt leckerer Pilze fand eine Waldbesucherin Samstagmittag mehrere Handgranaten. Sie war im Wald in der Nähe der Straße Am Kanal in Wernsdorf unterwegs. Nach Sicherung des Bereiches und Markierung der Fundstelle wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert, welcher die Bergung der Handgranaten übernahm. Es handelte sich um sowjetische Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Von MAZonline